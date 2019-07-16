Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBasketbol

THY Avrupa Ligi'nde yılın başantrenörü Itoudis

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Rus ekibi CSKA Moskova'nın Yunan çalıştırıcısı Dimitris Itoudis, yılın başantrenörü seçildi

Dimitris Itoudis

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2005 yılından bu yana efsane Rus çalıştırıcı Alexander Gomelsky adına verilen yılın en iyi başantrenörü ödülüne, yapılan oylama sonucunda 48 yaşındaki Yunan antrenör Dimitris Itoudis 2. kez layık görüldü.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yer alan 16 takımın başantrenörlerinin yaptığı oylama sonucunda, Anadolu Efes ile Dörtlü Final oynama başarısını gösteren Ergin Ataman 2. ve  Zalgiris başantrenörü Sarunas Jasikevicius 3. oldu.

Ligde yılın başantrenörü ödülünü daha önce 3 kez Obradovic, 2'şer kez Pablo Laso ile Ettore Messina ve 1'er kez Pini Gershon, Dusko Vujosevic, Xavi Pascual, Dusan Ivkovic, Georgios Bartzokas ve David Blatt kazandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ümit Milli Basketbol Takımımız, Fransa'ya yenildi
BASKETBOLÜmit Milliler, Fransa'ya kaybetti
Kiah Stokes ile sözleşme yenilendi
BASKETBOLKiah Stokes ile sözleşme yenilendi
Potada milli mesai
BASKETBOLPotada milli mesai
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipleri belli oldu
BASKETBOLEURO 2021'in ev sahipleri belli oldu!
Milos Teodosic Virtus Segafredo'da!
BASKETBOLTeodosic'in yeni adresi belli oldu
Olimpia Milano, Aaron White ile anlaştı
BASKETBOLOlimpia Milano, Aaron White ile anlaştı
Derrick Williams, Fenerbahçe'ye doğru
BASKETBOLFenerbahçe'den bir bomba daha!
Darüşşafaka Tekfen'den pota altına takviye
BASKETBOLDarüşşafaka Tekfen'den takviye
Son dakika! Fenerbahçe Beko'dan bir bomba transfer daha... Fenerbahçe transfer haberleri
BASKETBOLFenerbahçe Beko'dan bir bomba daha!
Galatasaray, Funda Nakkaşoğlu'nu transfer etti
BASKETBOLGalatasaray, Funda Nakkaşoğlu'nu aldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X