THY'de yurt içi biletler 949 TL! THY yurt içi indirimli bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?
Türk Hava Yolları, yurt içi seyahat etmeyi düşünenler için indirimli bilet kampanyası başlattı. 949 liradan başlayan biletler, İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, Türk Hava Yolları Economy Class, yurt içi, tek yön, direkt uçuşlarda geçerli olacak. 100 bin koltukla sınırlandırılan indirimli bilet kampanyası 25 Haziran'da sona erecek. İşte, 2025 Haziran THY yurt içi indirimli bilet kampanyası...
Türk Hava Yolları 24-25 Haziran tarihlerinde geçerli olacak yurt içi indirimli bilet kampanyası başlattı. Bu kapsamda; belirlenen rotalar için bilet fiyatları EcoFly ücret sınıfında 949 TL olarak belirlendi. Ek olarak, kampanyadan alınan biletlerin iptal veya değişim yapılmayacağı belirtilirken, 100 bin biletin satışa çıkarıldığı ifade edildi. Peki, THY yurt içi bilet kampanyası hangi rotalarda ve hangi tarihte geçerli? İşte, THY 949 TL yurt içi kampanyasına dair tüm detaylar...
THY YURT İÇİ BİLET KAMPANYASINDA FİYATLAR KAÇ LİRADAN BAŞLIYOR?
Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 949 TL olarak belirlenirken,
Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly ücret sınıfında ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.599 TL, PrimeFly ücret sınıfında 1.799 TL’dir. Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly ücret sınıfında 1.499 TL, PrimeFly ücret sınıfında 1.699 TL olarak belirlendi.
THY 949 TL YURT İÇİ BİLET KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
THY yurt içi bilet kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde bilet işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
THY 949 TL YURT İÇİ BİLET KAMPANYASINDA SEYAHAT TARİHİ BELLİ Mİ?
THY yurt içi bilet kampanyasından yararlanan vatandaşların, istedikleri rotaya 1 Ekim ile 30 Kasım 2025 tarihleri arasında seyahat etmesi gerekiyor.
THY YURT İÇİ BİLET KAMPANYASI GENEL KURALLAR
- Kampanya 24 Haziran 2025 (dahil) – 25 Haziran 2025 (dahil) tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 01 Ekim 2025 (dahil) – 30 Kasım 2025 (dahil) arasında olan biletler için geçerlidir.
- Kampanya 24 Ekim 2025 (dahil) – 29 Ekim 2025 (dahil) tarihleri arasında yapılacak seyahatlerde geçerli değildir.
- Kampanya İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, Türk Hava Yolları Economy Class, yurt içi, tek yön, direkt uçuşlarda geçerlidir.
- Kampanya kapsamında sunulan ücretler, tek yön ücretlerdir.
- Kampanya, KKTC Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşları kapsamamaktadır.
- Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı çıkışlı uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare (ortak) seferlerde ve AJet uçuşlarında geçerli değildir.
- Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 949 TL'dir.
- Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly ücret sınıfında ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.599 TL, PrimeFly ücret sınıfında 1.799 TL’dir. Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly ücret sınıfında 1.499 TL, PrimeFly ücret sınıfında 1.699 TL’dir.
- Kampanya, Türk Hava Yolları Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasında geçerlidir. Satış ofisleri ve seyahat acentelerinden alınan biletlerin ücretleri değişkenlik gösterebilir.
- Rezervasyon ve biletleme işlemi aynı anda tamamlanmalıdır. Kampanya kapsamında belirtilen ücret, rezervasyon yapılmış ancak satın alması tamamlanmamış biletlemelerde geçerli değildir.
- Kampanya kapsamında Ecofly ücret sınıfından alınan biletlerde değişiklik ve iptale izin verilmez.
- Kampanya kapsamında sunulan ücrete tüm vergi ve harçlar dahildir.
- Kampanyalı biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.
- Kampanya kapsamında sunulan ücretler diğer indirim haklarıyla birleştirilemez.
- Türk Hava Yolları kampanya kural ve koşullarını, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme, kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.
- Kampanya grup rezervasyonları için geçerli değildir.
- Kampanya kapsamında 100.000 adet koltuk arz edilecektir.