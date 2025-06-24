Türk Hava Yolları 24-25 Haziran tarihlerinde geçerli olacak yurt içi indirimli bilet kampanyası başlattı. Bu kapsamda; belirlenen rotalar için bilet fiyatları EcoFly ücret sınıfında 949 TL olarak belirlendi. Ek olarak, kampanyadan alınan biletlerin iptal veya değişim yapılmayacağı belirtilirken, 100 bin biletin satışa çıkarıldığı ifade edildi. Peki, THY yurt içi bilet kampanyası hangi rotalarda ve hangi tarihte geçerli? İşte, THY 949 TL yurt içi kampanyasına dair tüm detaylar...