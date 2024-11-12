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        THY EuroLeague'e 2 Türk markası sponsor oldu!

        Uludağ İçecek Türk Anonim Şirketi, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 20:46 Güncelleme: 12.11.2024 - 20:46
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        THY EuroLeague'e 2 Türk markası sponsor oldu!
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        Uludağ İçecek Türk Anonim Şirketi, Frutti Extra ve Efsane Uludağ Gazoz markalarıyla Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'ne sponsor oldu.

        İstanbul'da bir restoranda gerçekleştirilen basın toplantısına Uludağ İçecek Türk Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, şirketin üst yöneticisi (CEO) Mete Öz, THY Avrupa Ligi Ticari Direktörü Gawain Davies, Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

        Türkiye'den çıkan bir markanın global seviyeye geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Ömer Kızıl, "Bu anlaşmayla birlikte iki markamızı global arenada ön plana çıkarıyoruz. Uludağ'ı Avrupa Ligi'nde 2027 yılına kadar global bir arenaya taşıyoruz. Farklı markalarımızla farklı sponsorluklar yapıyoruz. Bursa'dan çıktığımızı unutmuyoruz. Global marka olmaya giderken hem sporun hem sanatın yanındayız. Türkiye'nin doğru ve kuvvetli bir markasıyız. Bizim için buranın çok doğru olduğunu düşündük." diye konuştu.

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        Uludağ İçecek Türk Anoniş Şirketi Üst Yöneticisi Mete Öz de "Bursa'dan çıkan bir markayız. Bursaspor'un basketbol takımı Süper Lig'e çıkınca bize geldiler. 'İsim sponsorluğunuz yoksa olalım' dedik ve eş zamanlı olarak sezon başında Frutti Extra Bursaspor markamız basketbolla kesişti. Basketbola desteğimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        "YERELDEN GLOBALE GEÇTİĞİ İÇİN BİZİM ADIMIZA ÇOK ÖNEMLİ VE STRATEJİK BİR ANLAŞMA"

        THY Avrupa Ligi Ticari Direktörü Gawain Davies ise böyle bir anlaşmanın kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, "İstanbul bizim için çok önemli bir şehir. Burada olduğumuzu ve bu sponsorluk anlaşması için mutluyum. Bu anlaşmayı bir üst seviyeye çıkarıyoruz. Yerelden globale geçtiği için bizim adımıza çok önemli ve stratejik bir anlaşma. Almanya, Fransa, Sırbistan gibi bölgeler bu anlaşma için önemli bölgeler. Avrupa Ligi'nin ve Uludağ'ın globalde büyümesi için çok önemli bir işbirliği yapıyoruz. Zor taraf şimdi başlıyor. İyi çalışmalıyız. Uludağ bize 3 yıl boyunca büyük değer katacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Davies, Dörtlü Final'in nerede oynanacağına yönelik bir soruya "Bu hafta karar verilecek. Masada iki önemli seçenek var, Abu Dabi​​​​​​​ ve Belgrad var. İki şehirden birinin güçlü olduğunu söyleyemeyeceğim. Belgrad basketbol için çok önemli bir şehir. Oradaki atmosfer basketbol için çok iyi. Abu Dabi de basketbol için önemli bir şehir olacak." diye cevap verdi.

        Davies, Avrupa Ligi'nin Türk Hava Yolları ile ilgili sponsorluğunun sona yaklaştığını ve yenilenmesi için görüşmelerin devam ettiğini de söyledi.

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