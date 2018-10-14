Konuyla ilgili Twitter hesabından bilgi veren THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yeni Havalimanı'ndan uçmak isteyenler biletler hızla tükeniyor. İlk iki gün satılan bilet sayısı: 1,640. Promosyon fiyatlarına İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ilk uçan sizler olun" dedi.

İLK SEFERDE YER KALMADI

THY, 31 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek ilk uçuşun ardından 30 Aralık tarihine kadar İstanbul Yeni Havalimanı´ndan; dış hatlarda Azerbaycan/Bakü ve Kıbrıs/Ercan, iç hatlarda ise Ankara, Antalya ve İzmir´e her gün uçuş planlıyor.

THY'nin 31 Ekim'de ilk seferi olacak TK2141 sefer sayılı Ankara uçağında bulunmak isteyen yolcular yer dolu uyarısıyla karşılaşıyor.

THY'nin İstanbul Yeni Havaimanı'ndan Boeing 737/800 tipi uçaklarla gerçekleştirmeyi planladığı seferler haftalık 7 frekans olarak yapılacak.

31 Aralık'ta gerçekleşecek büyük taşınma sonrasnda THY, tüm operasyonu Atatürk Havalimanı'nda yeni havalimanına aktaracak bir planlama yapacak.

— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) October 13, 2018

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ