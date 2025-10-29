Türk Hava Yolları (THY) avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sunmaya devam ediyor. Şirket, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümüne özel indirimli bilet kampanyası düzenledi. Buna göre THY, yurt içine 1029 TL’den başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek. 29-30 Ekim tarihlerinde alınan ucuz uçak bileti, belirli bir tarih aralığında geçerli olacak. Kampanya kapsamında 90 bin koltuk satışa sunuldu. Peki, 2025 THY indirimli bilet kampanyası hangi şehirlerde geçerli, bilet fiyatları ne kadar, uçuşlar ne zaman? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel THY indirimli bilet kampanyası detayları...