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THY'nin Barcelona seferini yapan uçağını geri döndüren koku!

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Barcelona seferini yapan uçağı "durian" meyvesinin kabin içerisine koku vermesi üzerine İstanbul Havalimanı'na geri döndü

THY'nin Barcelona uçağını geri döndüren koku!
DHA

Türk Hava Yolları'nın (THY) TK-1855 sefer sayılı Airbus A330 tipi uçağı, saat 15.35 de Barcelona seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Uçak havalandıktan bir süre sonra kabin içerisinde bir koku alınmaya başlandı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

KOKUNUN KAYNAĞI MEYVE ÇIKTI

THY uçağı saat 16.45'te İstanbul Havalimanı'na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Uçakta yapılan kontrollerde kabin içerisinde yayılan kokunun kargo bölümünde bulunulan "durian" meyvesinden kaynaklandığı belirlendi. Yolcular THY tarafından tahsis edilen başka bir uçakla Barcelona'ya gideceği öğrenildi

KESKİN KOKUSU VAR

THY uçağını geri döndüren Durian meyvesi, Malezya, Tayland ve Endonezya kökenli bir bitkidir. Meyvenin kokusu oldukça keskindir. Bu nedenle kapalı alanlara sokulmasına müsaade edilmez.

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