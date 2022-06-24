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THY: Suudi Arabistan Covid-19 nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağını kaldırdı

THY sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir süredir Türkiye'ye koyduğu uçuş yasağını kaldırdığını duyurdu

THY: Suudi Arabistan Covid-19 nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağını kaldırdı
THY'den Suudi Arabistan açıklaması
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DHA

TÜRK Hava Yolları (THY), koronavirüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye uygulanan seyahat yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak THY sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Suudi Arabistan Vatandaşı Yolcularımızın Dikkatine; Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesinin yayınladığı genelgeye göre, Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'ye uygulanan seyahat yasağı 20.06.2022 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır. Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye ve Türkiye üzerinden diğer uçuş noktalarına seyahat edebileceklerdir. Ek olarak, seyahat edeceğiniz ülkeye giriş koşulları için devam eden bağlantıyı ve en güncel bilgi için ilgili ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da büyükelçiliklerinden yapılan duyuruları kontrol etmenizi rica ederiz. "ifadelerine yer verdi.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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