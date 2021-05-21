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THY Tarihi Forma ücretli mi? Tarihi Forma isim yazdırma nedir, nasıl yapılır? Tarihi Forma isim yazma ekranı

THY Tarihi Forma ücretli mi? Sorusu araştırılıyor. Türk Hava Yolları (THY),23 Mayıs tarihine kadar tarihiforma.com adresi üzerinden ad-soyad bilgilerini iletenlerin ismini, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak devasa formaya yazacak. İşte Tarihi Forma isim yazma ekranı

THY Tarihi Forma ücretli mi? Tarihi Forma isim yazdırma nedir, nasıl yapılır? Tarihi Forma isim yazma ekranı

THY tarihi forma isim yazma nasıl yapılır? sorusunun cevabı merak ediliyor. THY, tarihi forma isim yazdırma ile ilgili detayları açıkladı. Tarihi formaya isim yazdırma 23 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek. EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak formaya isim yazdırma ayrıntıları belli oldu. İşte THY tarihi forma isim yazma ekranı...

TARİHİ FORMA İSİM YAZDIRMA NASIL YAPILIR?

THY tarihi formaya isim yazdırma "tarihiforma.com" adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Sitede yer alan ad soyad bilgilerinin doldurduktan sonra bilgilendirmeyi okuyarak onaylamanız gerekmekte. Onay verdikten sonra "Adını Yaz" butonuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde formaya adınızı yazdırabilirsiniz.

THY TARİHİ FORMA İSİM YAZDIRMA EKRANI

TARİHİ FORMA İSİM YAZDIRMA NEDİR?

Türk Hava Yolları (THY),23 Mayıs tarihine kadar tarihiforma.com adresi üzerinden ad-soyad bilgilerini iletenlerin ismini, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak devasa formaya yazacak.

THY'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 19 Mayıs’ta 9 milyon yolcu ile dünyada en çok yolcuyla yapılan saygı uçuşu "Tarihi Yolculuk"u gerçekleştiren THY, bu yıl da ses getirecek bir çalışmaya imza attı.

23 Mayıs tarihine kadar tarihiforma.com adresi üzerinden ad-soyad bilgilerini ileten herkesin ismi, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak olan devasa formaya yazılacak.

Milli bayrak taşıyıcı havayolu THY, 19 Mayıs için özel bir film de hazırladı. Filmde, A Milli Futbol Takımı kaptanı Burak Yılmaz’ın “Aziz Türk Milleti! Kaptanınız konuşuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 102 yıl önce bugün Milli Mücadele'yi başlatmıştı. Bugün biz de onun izinde yeni bir yolculuğa hazırlanıyoruz. 84 milyonun kalbi bizimle atıyor, biliyoruz. Şimdi hedefimiz: Hep birlikte, daha yükseğe!” sözleriyle okuduğu bir anons da yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, şunları kaydetti:

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız bu özel gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere olan güvenini ve spora verdiği değeri yansıtması açısından da büyük önem taşıyor. Biz de bütün vatandaşımızı, isimlerini uçağa yazmaya ve Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda milli takımımızla birlikte olmaya davet ediyoruz."

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