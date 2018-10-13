THY, kampanyaya destek vermek için iç hat ve Türkiye çıkışlı dış hat ücretlerinde yüzde 10 indirim kampanyası başlattı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kampanya ile ilgili Twitter hesabından, "THY her zaman milletinin gururu ve destekçisidir" mesajını paylaştı. Yüzde 10 indirimden yararlanmak için bileti alırken yolcunun "TURKIYEKAZANACAK" promosyon kodunu girmesinin yeterli olacak.

— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) October 12, 2018

DHA'dan Gökhan Artan'ın haberine göre, kampanyadan yararlanmak için 12 Ekim 2018 - 31 Aralık 2018 tarihinde biletleme ve seyahat yapılması isteniyor. THY'nin kampanyasının kuralları şöyle;

- Kampanya kapsamında vergi ve harçlar hariç ücretler üzerinden yüzde 10 indirim uygulanır.



- Kampanya, iç hat ve Türkiye çıkışlı dış hat ücretlerinde geçerlidir.

- İndirim, yalnızca Türk Hava Yolları ve AnadoluJet tarafından gerçekleştirilen Ekonomi Sınıfı (Economy Class) uçuşlarda geçerlidir.

- Kampanya, 12 Ekim 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen biletler ve 12 Ekim 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen uçuşlarda geçerlidir.

PROMOSYON KODU KULLANILACAK

- TURKIYEKAZANACAK promosyon kodu, ödeme sayfasında ödeme tipi seçildikten sonra görüntülenen promosyon kodu alanına girilerek geçerli hâle gelir.

- İptal ve değişiklik durumunda ücret kuralları geçerlidir.

- Biletleme dönemi, Türkiye yerel saatine göre başlar ve sona erer.

- Ücret ve indirim miktarı ücret sınıfına göre farklılık gösterebilir.

- İndirim kodu rezervasyon, EFT ve internet bankacılığı ödemelerinde geçerli değildir.

- Kampanya, diğer kampanya ve promosyonlarla birleştirilemez.

PEGASUS YÜZDE 20 İNDİRİMLE DESTEK VERDİ.

Pegasus Havayolları, programa destek için düzenlediği tüm yurt içi uçuşlarında geçerli yüzde 20 indirim kampanyası düzenledi.

11 - 12 Ekim 2018 (Türkiye yerel saatine göre 11 Ekim 2018 saat 08:00´den itibaren 12 Ekim 2018 23:59´a kadar geçerli.) arasındaki bilet alımlarında yüzde 20 indirim uygulandı. Kampanya şartları ise şu şekilde belirlenmişti;



- Uçuş Tarihi: 1 Aralık 2018 - 30 Mart 2019.



- Kampanya sadece flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden satın alınan biletlerde geçerli.



- İndirim iç hatlarda Eko paket ücreti üzerinden uygulanıyor.



- Eko paket dışındaki paketler için sadece bilet fiyatı üzerinden indirim uygulanacak.



- Bilet fiyatı üzerine eklenecek ek hizmetler (koltuk, yemek, bagaj gibi) ve paketler ayrıca ücretlendirilecek.



- Yurt dışı uçuşlara bağlantı veren yurt içi uçuşlar kampanyaya dahil değildir. Örneğin Ankara-İstanbul-Amsterdam uçuşunuzdaki Ankara-İstanbul uçuşu kampanyaya dahil değildir.



- Yurt dışı uçuşlara bağlantı veren yurt içi uçuşlar kampanyaya dahil değildir. Örneğin Ankara-İstanbul-Amsterdam uçuşunuzdaki Ankara-İstanbul uçuşu kampanyaya dahil değildir.

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