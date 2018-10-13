THY ve Pegasus uçak
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam > THY ve Pegasus indirime gidiyor

THY ve Pegasus'tan enflasyon indirimi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na, Pegasus ve Türk Hava Yolları (THY) da düzenledikleri kampanyalarla destek verdi. Pegasus tüm yurtiçi uçuşlarında yüzde 20 indirim uygularken, THY de iç hat ve Türkiye çıkışlı dış hat ücretlerinde yüzde 10 indirim kampanyası başlattı.

13.10.2018 - 13:23 | Güncelleme:  

THY, kampanyaya destek vermek için iç hat ve Türkiye çıkışlı dış hat ücretlerinde yüzde 10 indirim kampanyası başlattı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kampanya ile ilgili Twitter hesabından, "THY her zaman milletinin gururu ve destekçisidir" mesajını paylaştı. Yüzde 10 indirimden yararlanmak için bileti alırken yolcunun "TURKIYEKAZANACAK" promosyon kodunu girmesinin yeterli olacak.

DHA'dan Gökhan Artan'ın haberine göre, kampanyadan yararlanmak için 12 Ekim 2018 - 31 Aralık 2018 tarihinde biletleme ve seyahat yapılması isteniyor. THY'nin kampanyasının kuralları şöyle;

- Kampanya kapsamında vergi ve harçlar hariç ücretler üzerinden yüzde 10 indirim uygulanır.

- Kampanya, iç hat ve Türkiye çıkışlı dış hat ücretlerinde geçerlidir.

- İndirim, yalnızca Türk Hava Yolları ve AnadoluJet tarafından gerçekleştirilen Ekonomi Sınıfı (Economy Class) uçuşlarda geçerlidir.

- Kampanya, 12 Ekim 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen biletler ve 12 Ekim 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen uçuşlarda geçerlidir.

PROMOSYON KODU KULLANILACAK

- TURKIYEKAZANACAK promosyon kodu, ödeme sayfasında ödeme tipi seçildikten sonra görüntülenen promosyon kodu alanına girilerek geçerli hâle gelir.

- İptal ve değişiklik durumunda ücret kuralları geçerlidir.

- Biletleme dönemi, Türkiye yerel saatine göre başlar ve sona erer.

- Ücret ve indirim miktarı ücret sınıfına göre farklılık gösterebilir.

- İndirim kodu rezervasyon, EFT ve internet bankacılığı ödemelerinde geçerli değildir.

- Kampanya, diğer kampanya ve promosyonlarla birleştirilemez.

PEGASUS YÜZDE 20 İNDİRİMLE DESTEK VERDİ.

Pegasus Havayolları, programa destek için düzenlediği tüm yurt içi uçuşlarında geçerli yüzde 20 indirim kampanyası düzenledi.

11 - 12 Ekim 2018 (Türkiye yerel saatine göre 11 Ekim 2018 saat 08:00´den itibaren 12 Ekim 2018 23:59´a kadar geçerli.) arasındaki bilet alımlarında yüzde 20 indirim uygulandı. Kampanya şartları ise şu şekilde belirlenmişti;

- Uçuş Tarihi: 1 Aralık 2018 - 30 Mart 2019.

- Kampanya sadece flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden satın alınan biletlerde geçerli.

- İndirim iç hatlarda Eko paket ücreti üzerinden uygulanıyor.

- Eko paket dışındaki paketler için sadece bilet fiyatı üzerinden indirim uygulanacak.

- Bilet fiyatı üzerine eklenecek ek hizmetler (koltuk, yemek, bagaj gibi) ve paketler ayrıca ücretlendirilecek.

- Yurt dışı uçuşlara bağlantı veren yurt içi uçuşlar kampanyaya dahil değildir. Örneğin Ankara-İstanbul-Amsterdam uçuşunuzdaki Ankara-İstanbul uçuşu kampanyaya dahil değildir.

- Yurt dışı uçuşlara bağlantı veren yurt içi uçuşlar kampanyaya dahil değildir. Örneğin Ankara-İstanbul-Amsterdam uçuşunuzdaki Ankara-İstanbul uçuşu kampanyaya dahil değildir.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 1
  • Misafir 1 saat önce
    Önce zam yap sonra indirdim olmaz
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER