Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam THY’den indirimli bilet kampanyası! THY indirimli uçak biletleri nasıl ve nereden alınır, ne kadar?

        THY'den indirimli bilet kampanyası! THY indirimli uçak biletleri nasıl ve nereden alınır, ne kadar?

        Türk Hava Yolları (THY) indirimli uçak bileti kampanyası başlattı. THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, THY'nin transfer merkezi İstanbul Havalimanı'ndan İsviçre, İngiltere, Almanya, Lüksemburg, İrlanda, Finlandiya, Belçika, Avusturya, Hollanda, İsveç, Danimarka ve Norveç'teki 23 noktaya indirimli bilet kampanyası yapılıyor. Peki THY indirimli uçak biletleri nasıl ve nereden alınır, ne kadar?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 14:30 Güncelleme: 28.01.2026 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        THY yeni indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Ekonomi sınıfında 159 dolardan başlayan kampanyalı fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılan bilet alımlarında geçerli olacak. Bilet satış ofisleri ve yetkili acentelerde ise fiyatların değişiklik gösterebileceği belirtildi.

        2

        THY’DEN İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI

        Türk Hava Yolları (THY), İsviçre, Almanya, İngiltere ve Hollanda’nın da aralarında bulunduğu Orta ve Kuzey Avrupa uçuşları için indirimli bilet kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında uçak biletleri 159 dolardan satışa sunuldu.

        THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, THY'nin transfer merkezi İstanbul Havalimanı'ndan İsviçre, İngiltere, Almanya, Lüksemburg, İrlanda, Finlandiya, Belçika, Avusturya, Hollanda, İsveç, Danimarka ve Norveç'teki 23 noktaya indirimli bilet kampanyası başlatıldı.

        3

        Sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyalı fiyattan yararlanmak isteyen yolcular, biletlerini 3 Şubat'a kadar satın almaları koşuluyla seyahatlerini 28 Ocak-10 Haziran'da gerçekleştirebilecek.

        Ekonomi sınıfında 159 dolardan başlayan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamasından alınan biletler için geçerli olacak. Fiyatlar, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.

        Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Narkokapan operasyonu: 445 gözaltı
        Narkokapan operasyonu: 445 gözaltı
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde