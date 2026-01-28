THY'den indirimli bilet kampanyası! THY indirimli uçak biletleri nasıl ve nereden alınır, ne kadar?
Türk Hava Yolları (THY) indirimli uçak bileti kampanyası başlattı. THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, THY'nin transfer merkezi İstanbul Havalimanı'ndan İsviçre, İngiltere, Almanya, Lüksemburg, İrlanda, Finlandiya, Belçika, Avusturya, Hollanda, İsveç, Danimarka ve Norveç'teki 23 noktaya indirimli bilet kampanyası yapılıyor. Peki THY indirimli uçak biletleri nasıl ve nereden alınır, ne kadar?
THY yeni indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Ekonomi sınıfında 159 dolardan başlayan kampanyalı fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılan bilet alımlarında geçerli olacak. Bilet satış ofisleri ve yetkili acentelerde ise fiyatların değişiklik gösterebileceği belirtildi.
THY’DEN İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI
Türk Hava Yolları (THY), İsviçre, Almanya, İngiltere ve Hollanda’nın da aralarında bulunduğu Orta ve Kuzey Avrupa uçuşları için indirimli bilet kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında uçak biletleri 159 dolardan satışa sunuldu.
THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, THY'nin transfer merkezi İstanbul Havalimanı'ndan İsviçre, İngiltere, Almanya, Lüksemburg, İrlanda, Finlandiya, Belçika, Avusturya, Hollanda, İsveç, Danimarka ve Norveç'teki 23 noktaya indirimli bilet kampanyası başlatıldı.
Sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyalı fiyattan yararlanmak isteyen yolcular, biletlerini 3 Şubat'a kadar satın almaları koşuluyla seyahatlerini 28 Ocak-10 Haziran'da gerçekleştirebilecek.
Ekonomi sınıfında 159 dolardan başlayan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamasından alınan biletler için geçerli olacak. Fiyatlar, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.
Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.