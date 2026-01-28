THY'den indirimli bilet kampanyası! THY indirimli uçak biletleri nasıl ve nereden alınır, ne kadar?

THY’DEN İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI

Türk Hava Yolları (THY), İsviçre, Almanya, İngiltere ve Hollanda’nın da aralarında bulunduğu Orta ve Kuzey Avrupa uçuşları için indirimli bilet kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında uçak biletleri 159 dolardan satışa sunuldu.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, THY'nin transfer merkezi İstanbul Havalimanı'ndan İsviçre, İngiltere, Almanya, Lüksemburg, İrlanda, Finlandiya, Belçika, Avusturya, Hollanda, İsveç, Danimarka ve Norveç'teki 23 noktaya indirimli bilet kampanyası başlatıldı.