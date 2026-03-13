Canlı
        "THY'ye bütçe desteği" iddiası yalanlandı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarında Türk Hava Yolları'na (THY) ilişkin iddiaların dezenformasyon içerdiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 00:44
        DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, THY'nin devlet bütçesinden kaynak almadığı, gelirini kendi faaliyetleriyle oluşturduğu bilgisi paylaşıldı.

        Açıklamada, THY'nin Borsa İstanbul'da işlem gören ve bağımsız denetime tabi olan halka açık bir şirket olduğu vurgulandı.

        THY'nin kamuya ve genel bütçeye herhangi bir mali yük oluşturmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Buna rağmen, THY'yi kamu bütçesiyle finanse ediliyormuş gibi gösteren ve birbiriyle ilgisiz kalemleri yan yana getirerek Türkiye'nin en güçlü uluslararası markalarından biri olan THY'yi hedef alan söylem ve paylaşımlar dezenformasyondur. Kamuoyunun bu tarz içerik, söylem ve paylaşımlara itibar etmemesi rica olunur."

        Erzincan ile Yedisu arasında püskürme riski bulunan iki magma rezervuarı belirlendi

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Karaoğlu'nun liderliğinde yürütülen uluslararası bir araştırma, Erzincan'ın doğusundan Bingöl Yedisu'ya ve Tunceli Ovacık ilçe sınırlarına uzanan bir alanda, Kuzey Anadolu Fayı'nın doğu kesimlerinde yerin altı...
