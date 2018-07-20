Tianjin Teda - Chongqing Lifan maçı heyecanı

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Tianjin Teda ile Chongqing Lifan, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:35. 15 puanlı Tianjin Teda 11. sırada bulunuyor, Chongqing Lifan 11 puana sahip ve 13. sırada. Tianjin Teda son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Chongqing Lifan, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 215 kodlu maçı oynayanlar; Tianjin Teda galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Chongqing Lifan galibiyet oranı 0.00.

Tianjin Teda son haftadaki Henan Jianye müsabasında 1-0 kazandı.

Chongqing Lifan ise Shenzhen Phoenix karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Tianjin Teda, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Tianjin Teda, kendi sahasında 12 gol attı, 7 gol yedi.

Chongqing Lifan, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chongqing Lifan 7 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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