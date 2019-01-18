“Bize dost görünen düşmanlar ülkemden kenevir üretimini aldı. Biz keneviri ithal ediyoruz. Kenevire dayalı yapılması gereken şeyler varsa ithal ürünlerle yapılıyor. Gıda Tarım Bakanlığı bu konuda çalışmalara başlıyor. Birilerinin bu işi başlatması lazımdı. Şu anda biz de bunun çalışmasını yapıyoruz.” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son derece haklı olan bu sözleri kenevir ile ilgili merakı arttırdı, doğru bilinen yanlışları da. Türkiye’de 2016 yılından beri izin alınmak suretiyle ve belirli sınırlara uymak koşuluyla kenevir üretiliyor. Ancak üretilen de, Erdoğan’ın müjdelediği çalışmalar da, "endüstriyel kenevir" yetiştiriciliği üzerine. Yani tıbbi değeri, ilaç mahiyeti olmayan kenevir sözkonusu. Böyle olduğu halde, medyada sanki tıbbi kenevir üretimi sözkonusuymuş gibi ilaç yapımından sözedenler, ‘tohumu at yetişsin, gömlek de olur ilaç da olur, o derece bereketli mübarek’ yorumları yapanlar oldu. Söyledikleri tamamen yanlış. Çünkü bahsettikleri şey, az önce de değindiğim gibi, tıbbi kenevir. Üretimi yapılacak olan ise endüstriyel kenevir, "hemp" de denilen hint keneviri. Tıbbi kenevir ise, aynı zamanda halk arasında esrar, ot vs diye adlandırılan ve bilimsel adı Cannabis Sativa olan kenevirin, THC adlı psikoaktif madde yahut CBD adlı ağrı kesici madde (veya bunlar gibi etkili birçok etken madde) bakımından zengin olan cannabinoid bileşenlerini yüksek oranlarda içeren kenevir türü. Aynı zamanda yasak olan tür de bu.

Yasağın nedeni malum. Kenevirin, ilaç olmaya elverişli bileşenleri aynı zamanda uyuşturucu için de kullanılabilen bileşenler. Üretimi ve kullanımı ortaçağda da, yeniçağda da son derece serbest iken, modern zamanlarda ciddi şekilde yasaklara, milyonlarca dolar tutan mücadelere konu olan bir tür bu. Bugün bilim dünyası tıbbi kenevire (Medical Cannabis) olan bakışaçısını yeniden değiştiriyor. Ancak durum hala ülkelere göre yasal farklar arzediyor. Değeri anlaşılsa bile meselenin regülasyonundaki zorluklar ya da ticari rekabetler, endişelerin izole olmaması gibi nedenlerle bazı ülkeler hala şiddetle yasaklıyor, bazıları tamamen onaylıyor, kimi devlet kontrolünde sıkı denetimler eşliğinde üretiyor; misal Kanada’da tamamen serbest iken, İsrail’de sıkı koşullar altında yetiştiriliyor. Türkiye'de, Cumhurbaşkanı’nın da belirttiği gibi tekstilden, hayvan yemine ve hatta inşaat malzemesine kadar pek çok alanda maliyetleri düşürüp sıhhati arttıracak olan endüstriyel kenevirin önü nihayet açılıyor. İyi de oluyor. Ancak medical cannabis’e, tıbbi kenevire izin çıkmış değil. Kanserden, Epilepsiye, Migrenden, Fibromiyaljiye kadar pek çok hastalıkta şifa kaynağı olabilen kenevir türüne henüz izin yok. İzin verilse iyi olur muydu? Kanser ve AIDS dahil 250 hastalık için medikal (tıbbi) Cannabis türleri kullanılabildiğine göre evet, en azından düşünülmeli. Ama şu an olur mu? Zor. 'Kervan yolda düzülür'cü Türk mantığıyla olmaz. Dolayısıyla, iyi ki, şu an için izin yok. Tam bu noktada 'en çok yapılan ikinci yanlış'ın sularına giriyoruz. O yanlış, ilaç da olabilen ve tıbbi kenevir yahut medical cannabis olarak adlandırılan bu türün kolayca yetiştiği zehabının uyandırılması. Cannabinoidler ve Tedavi Edici Özellikleri ENDÜSTRİYEL KENEVİR, TIBBİ KENEVİR FARKI Oysa Medikal Cannabis ile endüstriyel Cannabis arasında yetiştirilme biçimi, bakım süresi, gereksindikleri ihtimam ve lif temelli kullanım açısından çok büyük farklar bulunuyor. Endüstriyel Cannabis (Hint keneviri) çok kolay yetişiyor. Medical cannabis/tıbbi kenevir ise ekim şartlarından, olgunlaştırılmasına, kötü ellere geçmemesi için getirilecek koruma mekanizmasından dağıtımına varana dek, bilenler için basit, tecrübesizler açısından fazlasıyla zor ve büyük riskler içeren bir iş yükü getiriyor. Endüstriyel Cannabisten farklı olarak, Medical Cannabisin son halinde hiçbir gübre atığı, zirai ilaçlama kalıntısı olmaması şart. Bu yüzden medical cannabis tarımı daha önce tarım yapılmamış yerde yapılır. Zira eskaza yanlış eker ve hasat ederseniz medical cannabis alan uluslararası ilaç firmalarının bağımsız labarautarlarda yaptıracakları tetkik sonuçları kirli çıkar ve kimse bir daha ürününüzü almaz. 'Kenevir lobisi bize iftira atıyor' deseniz de işi bilenler goygoy yaptığınızı bilir. Türkiye'de yetiştirilecek olan endüstriyel kenevir, tohumdan hasada hemen hemen hiç bakım gerektirmez iken, medikal cannabiste hemen her gün; toprağın pH'ından, ısısına, beslenme takviminden, yaprak üstü ısısı ve bitkinin aldığı güneş ışığının fazlalığına veya yetersizliğine varana kadar pek çok kalem kontrol altında tutulmak zorunda. Tamamen dışarda veya seralı ekimlerde bile bu unsurları korumak oldukça zor. O yüzden pek çok yetiştirici dev kapalı tesislerde suni ışıkla yetiştirme yoluna gitmekte. TEHDİT Mİ, İMKAN MI? Medical cannabisin gerekli üretim ve güvenlik denetimlerinin doğru yapılması halinde "ilaç" olarak kullanılabileceğine ve tedavi edici özelliği olduğuna şüphe yok. Konuya dair onlarca bilimsel makale var. Sadece birinden örnek verelim: Prof. Dr. Jerry S. Mandel- Dr. Harvey Feldman’ın 1998 yılında yazdığı "Cannabisin Önemi" adlı makale hadiseyi şöyle özetliyor: “Cannabisin, ilaç olarak faydalarının olup olmadığı artık bir soru değildir. Yüzlerce bilimsel çalışma, binlerce hastanın ifadesi, Cannabisin; kemoterapi veya radyasyon tedavisi gören hastalarda yan etkilerin kontrolünde, AIDS hastalarının önlenemeyen kilo kaybında, iştahsızlığın giderilmesinde, HAART (Highly Active Antiretroviral Tedavisi) ilaçlarına olumsuz yanıt veren hastalarda, Glakoma hastalarının göz içi basıncın azaltılmasında, kas distropisine bağlı kas spazmlarının azaltılmasında ve daha pek çok ciddi rahatsızlıklara bağlı ağrıların giderilmesinde kullanılmaktadır." Ancak Kenevir dendiğinde akla ilk gelenin ‘esrar’ gibi uyuşturucular olduğu da bir gerçek. Pskiyatrların yoksunluk sendromu gösteren yüzlerce esrar bağımlısıyla bitmek tükenmek bilmeyen bağımlılık tedavileri yürüttüğü de. Bunun nedenini anlamak için filmi biraz daha başa sarmak, bitkiye biraz daha yakından bakmak lazım.