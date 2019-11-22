Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, otomotiv sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Pekcan başkanlığında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksinde gerçekleştirilen “Otomotiv Endüstrisi Ortak Akıl Çalıştayı”na, TİM Başkanı İsmail Gülle, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ile otomotiv sanayi ve yan sanayide faaliyet gösteren firmaların üst düzey yöneticileri katıldı.

Toplantıda, otomotiv sektörünün bugünü ve yarını, ihracatının, kapasitesinin artırılması, 'İhracat Ana Planı'nda yer alan hedef ülkelerde sektörün payının yükseltilmesi, daha fazla Ar-Ge ve katma değer odaklı yatırım, üretim ve ihracat için yapılması gerekenler, rekabetçiliğin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Çalıştayın açılışında konuşan Bakan Pekcan, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olan otomotiv sektörünün Ar-Ge ve yüksek katma değerli yatırım, üretim ve ihracatının artırılmasına büyük önem verdiklerini vurguladı.

'ORTAK AKILLA HAREKET ETMEMİZ ÖNEMLİ'

Küresel ekonomideki gelişmelerden kaynaklı otomotiv sektörünün ihracatında bir düşüş görüldüğüne işaret eden Ticaret Bakanı, sektörün ihracatının artırılması için çalışmaların el birliği ile yapılacağını söyledi.

Brexit sürecindeki belirsizlik, ABD’nin olası 'Section 232' otomotiv önlemleri ve AB’nin çelik ithalatındaki koruma önlemlerine de değinen Bakan Pekcan, küresel ekonomide görülen korumacı politikalara karşı ülke hak ve menfaatlerinin korunması için her platformda, gerekli her türlü adımı attıklarını söyledi.

Pekcan, üreticilerin ihracatçıların zarar görmemesi için sektörden gelen önerilerine oldukça önem verdiklerini vurgulayarak, "Sektörün bütün paydaşları, üreticiler, ihracatçılarımızla beraber ortak akılla hareket etmemiz önemli" dedi.

Otomotiv sektöründe tasarım, yeni teknolojiler ve Ar-ge yatırımlarının da önemine dikkati çeken Pekcan, "Yeni teknolojilerle ilgili yatırımlar önemli, yeter ki yeni yatırımlar gelsin, yatırımcıları gelin beraber ikna edelim, biz desteklemeye hazırız" değerlendirmesinde bulundu.