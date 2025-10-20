Habertürk
        Ticaret Bakanlığı 9 ayda 2,1 milyar lira ceza kesti - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanlığı 9 ayda 2,1 milyar lira ceza kesti

        Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak-30 Eylül döneminde yapılan denetimler kapsamında 426 bin 474 firma ve 26 milyon 865 bin 521 ürünün denetlendiğini, rastlanan uygunsuzluklar nedeniyle 2 milyar 99 milyon lira idari para cezası uyguladığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 11:07 Güncelleme: 20.10.2025 - 11:07
        Ticaret Bakanlığı 9 ayda 2,1 milyar lira ceza kesti
        Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların ekonomik refahını bozacak, iç piyasa istikrarını olumsuz etkileyecek ve arz-talep dengesine zarar verecek faaliyetlere karşı piyasa denetimlerinin hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.

        Bu kapsamda Bakanlığın bu yıl 1 Ocak-30 Eylül döneminde yürüttüğü denetimler sonucu 426 bin 474 firma ve 26 milyon 865 bin 521 ürünün denetlendiği bilgisi verilen açıklamada, karşılaşılan uygunsuzluklar dolayısıyla 2 milyar 99 milyon liralık idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

        Açıklamada, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yılın 9 ayında gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri çerçevesindeki denetimlerde 94 bin 256 gerçek ve tüzel kişinin incelendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "4 bin 101 kişi ve firmaya toplam 773 milyon 687 bin 156 lira idari para cezası uygulanmıştır. Denetim sonuçlarına göre haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri için 290 milyon 172 bin 370 lira, fahiş fiyat uygulamalarına 254 milyon 574 bin 435 lira, kuyum sektörüne 19 milyon 38 bin 653 lira, emlak sektörüne 86 milyon 407 bin 917 lira, otomotiv sektörüne 88 milyon 694 bin 267 lira, elektronik ileti ve çalışma saatleri denetimleri kapsamında 34 milyon 799 bin 513 lira tutarlarında ceza verilmiştir."

        Ürün güvenliği denetimleri sonucu 492 milyon lira ceza

        Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, 9 ayda 25 bin 462 gerçek ve tüzel kişinin denetlendiğine dikkati çekilen açıklamada, "Mevzuata aykırılık tespit edilen 1650 kişi ve firmaya toplam 491 milyon 839 bin 17 lira idari para cezası uygulanmıştır. Tüketici sözleşmelerinde (ön ödemeli konut, abonelik, mesafeli satış, taksitli satış, paket tur, devre tatil) ceza tutarı 266 milyon 597 bin 681 lira, reklam ve haksız ticari uygulamalarda 188 milyon 716 bin 434 lira, ürün güvenliği ve piyasa gözetimi denetimlerinde 36 milyon 524 bin 902 lira olarak gerçekleşmiştir." bilgisi verildi.

        Açıklamada, Ticaret Bakanlığı il müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimlere ilişkin de detaylar paylaşıldı.

        Bu kapsamda, 9 ayda 306 bin 756 firmanın denetlendiği aktarılan açıklamada, aykırılık tespit edilen 66 bin 447 firmaya toplam 833 milyon 814 bin 709 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Ayrıca eylül ayı özelinde 35 bin 126 firma ve 3,6 milyon ürün denetlendiği, 8 bin 158 firmaya 78,4 milyon lira ceza kesildiği belirtildi.

        Açıklamada en yoğun denetim yapılan iller de sıralandı.

        İstanbul'da 7 milyon 711 bin 150 ürünün denetlenirken 155 bin 152 ürün için 562 milyon 287 bin 915 lira idari para cezası kesildiği vurgulanan açıklamada, Ankara'da 4 milyon 519 bin 643, Antalya'da 3 milyon 953 bin 429 ürünün denetlendiğinin altı çizildi.

        Rekabet Kurumu tarafından yürütülen incelemeler kapsamında ise geçen yıl 223 firmaya 7,7 milyar lira idari para cezası uygulandığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "2025 yılının 9 ayında 191 firmaya 7,6 milyar lira idari para cezası uygulanmıştır. Ceza uygulanan sektörler arasında gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans, inşaat ve kimya alanları öne çıkmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele kapsamında iç piyasa dengesini korumak, dürüst ticaret erbabını desteklemek ve tüketicilerimizin huzurunu güvence altına almak için denetim faaliyetlerimizi titizlikle ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz."

