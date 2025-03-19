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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı'ndan 8 şirkete dış ticaret statüsü - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanlığı'ndan 8 şirkete dış ticaret statüsü

        Ticaret Bakanlığı, 8 şirkete daha dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 12:03 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:03
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        Ticaret Bakanlığı'ndan 8 şirkete dış ticaret statüsü
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        Ticaret Bakanlığı'nın Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Kararla 8 şirkete daha dış ticaret sermaye şirketi statüsü verildi. Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü bulunan şirket sayısı 97'ye çıktı.

        Buna göre, listeye eklenen şirketler Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ, Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi AŞ, CCC Dış Ticaret AŞ, Durak Fındık Sanayi ve Ticaret AŞ, Eltaş Transformatör Sanayi ve Ticaret AŞ, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ, Pak İhracat AŞ ve Tosyalı Demir Çelik Sanayi AŞ oldu.

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