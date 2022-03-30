Ticaret Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na küçükbaş cevabı

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Ticaret Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği Katar'a 2.5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığına dair ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"2021 yılı Kasım-Aralık döneminde Katar’a gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatı miktar bazında 22 bin 600’dür. 2022 yılı Ocak ve Şubat ayları içerisinde ise Katar’a 22 bin 575 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı Mart ayında Katar’a 9 bin 850 küçükbaş hayvan ihracatı yapılmıştır. Bakanlığımız verilerine göre, 2020 yılında toplam 155.736 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir. Katar’a 2020 yılında gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatı miktar bazında 72.005’tir.

2021 yılında ise toplam 264.216 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir. Katar’a 2021 yılında gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatı ise miktar bazında 96.797’dir.

'SERTİFİKASYON İŞLEMLERİ DURDURULDU'

Bununla birlikte, 18 Mart 2022 tarihi itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından canlı büyük ve küçükbaş hayvan ihracatına ilişkin sertifikasyon işlemleri durdurulmuş bulunmaktadır. Dolayısıyla, Katar’a 2.5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığına ilişkin medyada yer alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamakta olup, konu hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına Bakanlığımız tarafından yapılan bildirimlere itibar edilmesi noktasında hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir.

Ticaret Bakanlığı olarak herkesi kamuoyunda spekülasyonlara neden olacak somut bilgiye dayalı olmayan beyanlardan kaçınmaya ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz."

GRUP TOPLANTISINDA SÖYLEDİ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında hükümete 'Katar aşkından vazgeçmesi' çağrısında bulunarak "Son 2 ay içinde 2.5 milyon küçükbaş hayvanı ihraç ettiler. 2.5 milyon hayvanı gönderdiniz bize gelince yüzde 48 zam yaptılar. Onlar ucuz et yiyecek, biz et yiyemeyeceğiz" sözleriyle Ticaret Bakanlığı'nın cevap verdiği iddiayı dile getirmişti.

ET İHRACATINDA YÜZDE 78 ARTIŞ

Son açıklamada Ticaret Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre Katar Türkiye'nin toplam küçükbaş ihracatında yüzde 36.6'lık paya sahip oldu. Bu oran canlı hayvan ihracatında oluştu. TÜİK ile Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre küçükbaş et ihracatı ise 2021'de 2020'ye oranla yüzde 78.3 artarak 132 tona ulaştı. Bu ihracatın yüzde 78.6'sı Katar'a yapıldı. Katar'a toplam 103 ton küçükbaş et ihracatı gerçekleştirildi. Katar'ı 12 tonla Kuveyt ve 9.6 tonla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) takip etti.

ORTALAMA TÜKETİM 1.5 KİLOGRAM

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son yayımladığı rapora göre son beş yıllık kırmızı et tüketimi

incelendiğinde, 2012 yılında 12.4 kg olan kişi başı yıllık tüketimin, 2014 yılında 12.9 kg olarak gerçekleştiği, 2017 yılında 14.1 kg seviyesine yükseldiği görüldü. 2018 yılında ise kişi başı kırmızı et tüketimi 14.84 kg seviyesinde gerçekleşti ve bunun 13.3 kg’ını dana eti, 1.5 kg’ını ise küçükbaş eti oluşturdu.

Kişi başına küçükbaş et tüketim verileri incelendiğinde tüketimin en fazla olduğu ülkeler 8.5 kg ile Avustralya ve 6.6 kg ile Uruguay oldu. Dünya ortalamasının 1.7 kg olarak kayıtlara geçti.

54 MİLYON BAŞ HAYVAN

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2020 yılında 54.1 milyon baş küçükbaş hayvan varken

bunun yüzde 78’ini koyun, yüzde 22’sini ise keçi varlığı oluşturdu.

Bunun yanında geçen yıl Türkiye'nin sığır eti ihraç ettiği ülkeler arasında ise KKTC yüzde 65.7 ile en büyük paya sahip oldu. Bu ülkeyi yüzde 15.1 ile Kongo ve yüzde 9.1 ile Gana takip etti.