Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in ABD'den daha fazla ürün almaya istekli olduğunu ve ticaret anlaşmazlığında her iki tarafın da "iyi niyet göstermek ve "kötümser söylemleri" azaltmak için "daha etkili tedbirler" alması halinde ticaret görüşmelerinin sonuç vereceğini belirtti.

TRUMP İYİ NİYETİNİ GÖSTERDİ

Wang, Trump yönetiminin birçok Çin ürünündeki gümrük vergilerine muafiyet getirerek iyi niyet gösterdiğini belirtti.Wang Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yaptığı açıklamada "Çin tarafından, Çin pazarında ihtiyaç duyulan daha fazla ürün satın almaya hazırız. Her iki tarafın da daha etkili önlemler alabileceğini, kötümser söylemleri ve eylemleri azaltabileceğini umuyoruz. Herkes bunu yaparsa, görüşmeler sadece devam etmekle kalmayacak, aynı zamanda ilerleyecek ve sonuç verecek" dedi.

10 EKİM'DE BAŞLAYACAK

ABD ve Çin, yaklaşık 15 aylık ticaret savaşından bir çıkış yolu bulmak amacıyla Ekim ayının başında Washington'da üst düzey ticaret görüşmesi turu için hazırlanıyorlar. CNBC'de dün yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde görüşmelerin Washington 'da 10-11 Ekim tarihlerinde yapılacağı bildirildi.