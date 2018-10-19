Çin 3. çeyrekte yüzde 6.5 büyüdü

2009'DAN BU YANA YILLIK BAZDA EN ZAYIF BÜYÜME



Ulusal İstatistik Bürosu sözcüsü Mao Shengyong, Cuma günkü konuşmasında "uluslararası durumun" Çin ekonomisinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu, büyümenin hala istikrarlı olduğunu ve yıllık yüzde 6.5'lik büyüme hedefinde ilerlediğini belirtti. HÜKÜMETTEN DESTEK SÖZÜ Çin hisselerinde büyük düşüş yaşanmasının ardından politika yapıcılar piyasaları yatıştırmaya çalıştı. Çin Merkez Bankası başkanı Yi Gang piyasadaki dalgalanmaların büyük ölçüde yatırımcı eğilimlerinden kaynaklandığını ve senedi değerlemelerinin ekonomik temellerle uyumlu olmadığını söyledi. Üst düzey düzenleyiciler likidite sorunlarıyla karşılaşan firmalar ve özel sermaye şirketleri için destek sözü verdi. Yavaşlayan ekonomi, borsadaki iniş-çıkışlar ve yuanın baskı altına girmesi karşısında politika yapıcılar, önceliklerini parasal ve mali politikaları tedricen gevşeterek büyümenin karşısındaki risklerin azaltılmasına yöneltiyorlar.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre Çin ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6.7 oranında büyüdükten sonra üçüncü çeyrekte yavaşlayarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.5 büyüdü. Reuters anketine katılan analistler, ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 6.6 oranında büyümesini bekliyorlardı. Çin ekonomisi böylece küresel mali krizin en şiddetli seviyede olduğu 2009 yılının ilk çeyreğinden bu yana yıllık bazda en zayıf çeyrek dönem büyümesini kaydetti.