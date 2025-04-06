TİGEM personel alımı ne zaman? TİGEM 306 geçici işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 306 geçici işçi alımı yapacağını duyurdu. Resmi ilana göre, başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyenler TİGEM personel alımı başvuru tarihi ve şartlarını araştırıyor. Peki TİGEM personel alımı ne zaman? TİGEM 306 geçici işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
TİGEM personel alımı yapacak. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. 18 yaşını doldurmuş ancak 40 yaşını aşmamış adaylar arasından genel koşulları sağlayanlar, Ankara'da yapılacak kura çekimine katılabilecek. İşte TİGEM başvuru tarihi, şartları diğer tüm detaylar
TİGEM 306 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2025 yılı için 306 geçici mevsimlik işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 7-11 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılabilecek.
Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesi (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden yapabilecek. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
Her aday, İŞKUR’un web sitesinde yayımlanan listede yer alan işletmeler arasından yalnızca bir iş yeri ve meslek dalı için başvuruda bulunabilecek.
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TİGEM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Başvuruları kabul edilen adaylar arasından alınacak her unvan sayısının 4 katı kadar asil ve yedek aday için kura çekimi Ankara'da 6 Mayıs günü saat 10:00'da yapılacak. Kura sonuçları da https://tigem.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.
TİGEM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
ALIMI YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR
Beko Loder Operatörü
Forklift Operatörü
İş Makineleri Operatörü
Ekip-Çavuş
Lastik Tamircisi
Elektrikçi
Kamera Güv.Sis. Operatörü
Garson
İnşaat Ustası
Kasap/Kasap Yardımcısı
Nalbant
At Bakıcısı/Seyis
Hayvan Bakıcısı
Kahya-K.Yardımcısı
Kaloriferci-Sıhhi Tesisatçı
Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)
Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarımcısı
Selektör Makinesi
Operatörü
Zirai Alet/Makine Bakım Onarım Tamir Ustası
Marangoz
Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcısı
İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı
Traktör Bakım Onarımcısı
İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı
Center-Pivot/Zirai Sulamacı
Sondaj İşçisi
Ağır Araç Şoförü
Otomotiv Elektrik Ustası
Traktör Şoförü-Sürücü
Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Operatörü
Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Yemleme Vagonu Operatörü
Tornacı
Aşçı-Aşçı Yardımcısı-Fırıncı
Arıcı