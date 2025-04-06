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        Haberler Bilgi Yaşam TİGEM personel alımı ne zaman? TİGEM 306 geçici işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        TİGEM personel alımı ne zaman? TİGEM 306 geçici işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 306 geçici işçi alımı yapacağını duyurdu. Resmi ilana göre, başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyenler TİGEM personel alımı başvuru tarihi ve şartlarını araştırıyor. Peki TİGEM personel alımı ne zaman? TİGEM 306 geçici işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 16:00 Güncelleme: 06.04.2025 - 16:03
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        TİGEM personel alımı yapacak. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. 18 yaşını doldurmuş ancak 40 yaşını aşmamış adaylar arasından genel koşulları sağlayanlar, Ankara'da yapılacak kura çekimine katılabilecek. İşte TİGEM başvuru tarihi, şartları diğer tüm detaylar

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        TİGEM 306 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2025 yılı için 306 geçici mevsimlik işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 7-11 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılabilecek.

        Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesi (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden yapabilecek. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

        Her aday, İŞKUR’un web sitesinde yayımlanan listede yer alan işletmeler arasından yalnızca bir iş yeri ve meslek dalı için başvuruda bulunabilecek.

        İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        TİGEM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Başvuruları kabul edilen adaylar arasından alınacak her unvan sayısının 4 katı kadar asil ve yedek aday için kura çekimi Ankara'da 6 Mayıs günü saat 10:00'da yapılacak. Kura sonuçları da https://tigem.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.

        TİGEM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
        • İlan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını doldurmamış olmak.
        • Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
        • 7315 sayılı Kanun uyarınca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunun olumlu sonuçlanması.
        • Kamu haklarından mahrum olmamak.
        • Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.
        • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
        • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
        • Son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak.
        • Adaylar, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listeden müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.
        • Kura çekimi, sözlü/mülakat-uygulama sınav ve diğer her türlü duyurular https://tigem.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililere herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.
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        ALIMI YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR

        Beko Loder Operatörü

        Forklift Operatörü

        İş Makineleri Operatörü

        Ekip-Çavuş

        Lastik Tamircisi

        Elektrikçi

        Kamera Güv.Sis. Operatörü

        Garson

        İnşaat Ustası

        Kasap/Kasap Yardımcısı

        Nalbant

        At Bakıcısı/Seyis

        Hayvan Bakıcısı

        Kahya-K.Yardımcısı

        Kaloriferci-Sıhhi Tesisatçı

        Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)

        Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarımcısı

        Selektör Makinesi

        Operatörü

        Zirai Alet/Makine Bakım Onarım Tamir Ustası

        Marangoz

        Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcısı

        İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı

        Traktör Bakım Onarımcısı

        İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı

        Center-Pivot/Zirai Sulamacı

        Sondaj İşçisi

        Ağır Araç Şoförü

        Otomotiv Elektrik Ustası

        Traktör Şoförü-Sürücü

        Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Operatörü

        Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Yemleme Vagonu Operatörü

        Tornacı

        Aşçı-Aşçı Yardımcısı-Fırıncı

        Arıcı

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