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Tiger Woods trafik kazası sonrası sağlık durumu nasıl? Tiger Woods kimdir? İşte Tiger Woods kariyeri

Sosyal medyanın gündeminde ünlü golfçü Tiger Woods'ün trafik kazası var. Tüm dünyanın tanıdığı yetenekli golfçü Tiger Woods trafik kazası gündeme bomba gibi düştü. Hayati tehlikesi bulunmayan ancak ameliyata alınan Tiger Woods'un sağlık durumu araştırılıyor. Tiger Woods trafik kazası sonrası sağlık durumu nasıl? Tiger Woods kimdir? İşte Tiger Woods kariyeri

Tiger Woods trafik kazası sonrası sağlık durumu nasıl? Tiger Woods kimdir? İşte Tiger Woods kariyeri

Tüm zamanların en iyi golfçüsü olarak tanınan dünyaca ünlü Tiger Woods:'un geçirdiği trafik kazası dünden beri en çok konuşulan konuların başında geliyor. Ayaklarında kırıklar tespit edilmesi üzerine ameliyata alınan Tiger Woods trafik kazası sonrası sağlık durumu nasıl? Tiger Woods kimdir? İşte Tiger Woods kariyeri

TİGER WOODS KİMDİR?

Gerçek adı Eldrick Tont Woods olan Tiger Woods, 30 Aralık 1975 tarihinde Cypress, Orange İli, Kaliforniya, ABD'de dünyaya geldi.

Tüm zamanların en başarılı golfçüsü olarak tanınan Tiger Woods, 1,88 cm boyunda ve 81 kilodur. Dünya birincisi olarak, 2008'de 110 milyon $ almıştır ve saniyede 148 $ kazanmaktadır.

2004 yılında İsveçli model Elin Nordegren ile evlenen ancak 2010 yılında olaylı bir şekilde boşanan Tiger Woods'un Sam Alexis (d. 2007) ve Charlie Axel (d. 2009) adında 2 çocuğu var.

1997 Masters Turnuvası'nı 12 vuruş farkla kazanarak rekor kırmıştır. Woods bu büyük turnuvayı kazanan ilk siyahi golfçüdür.
Tiger Woods, 1997, 2001, 2002, 2005 yıllarında The Masters turnuvasını, 2000, 2002, 2008 yıllarında Amerika Açık turnuvasını, 2000, 2002, 2008 yıllarında Britanya Açık turnuvasını, 1999, 2000, 2006, 2007 yılalrında ise PGA Şampiyonası'nı kazandı.

TİGER WOODS TRAFİK KAZASI

Kaliforniya'da Hawthorne Bulvarı'nda trafik kazası yapan Tiger Woods'un arabasının taklalar attığı kendisinin kaza anında araca sıkıştığı öğrenildi. Bilinci yerinde olan ve hayati tehlikesi bulunmayan Tiger Woods ayaklarında çok fazla kırık tespit edilmesi sebebiyle ameliyata alındı.

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