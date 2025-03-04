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        Cezayir büyükelçisi TİKA projelerinin açılışı için Sahra Çölü'ndeki şehirleri ziyaret etti

        Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından gerçekleştirilen projelerin açılışı için Sahra Çölü'nde bulunan iki şehre ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 01:12 Güncelleme: 04.03.2025 - 01:12
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        TİKA Sahra Çölü'nde
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        Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından gerçekleştirilen projelerin açılış törenlerine katılmak ve bölge yöneticileriyle temaslarda bulunmak üzere Sahra Çölü'ndeki Adrar ve Timimoun şehirlerini ziyaret etti.

        Büyükelçi Küçükyılmaz, Adrar ve Timimoun arasında bulunan Mtarfa’da TİKA tarafından yürütülen “Mtarfa Doğum Kliniği, Onarım ve Teknik Cihaz Desteği Projesi” kapsamında modern cihazlarla donatılan kliniğin açılışını gerçekleştirdi. Törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık alanında gerçekleştirdiği reformlardan bahseden Küçükyılmaz, dost ve kardeş Cezayir halkıyla bu tecrübeleri paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

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        Yaklaşık 20 bin kişiye hizmet verecek ve özellikle kırsal bölgelerde yaşayan halk için kritik bir öneme sahip olan Mtarfa Doğum Kliniği’ndeki projenin açılışına, yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

        Büyükelçi Küçükyılmaz, nezaket ziyaretinde bulunduğu Timimoun Valisi Souna Ben Ömer ile Timimoun Yetim, Engelli ve İhtiyaç Sahibi Ailelerin Çocuklarına Yönelik Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Törene, TİKA Cezayir Program Koordinatörü Gökçen Kalkan, FOREM Derneği Başkanı Mustafa Khiati, Vilayet Meclis Başkanı ve yerel yöneticiler de iştirak etti.

        Büyükelçi Küçükyılmaz, burada yaptığı konuşmada, Cezayir’in önemli turizm merkezlerinden Timimoun’un hızlı gelişmekte olduğunu ve Türkiye’nin bölgeye destek sunmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, “Bölgede bulunan yetim, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına hizmet verecek olan bu merkez ortak tarih ve kültürün gelecek nesillere aktarılması için büyük önem arz etmektedir. Türk halkı, dost ve kardeş Cezayir halkının yanında olmaya devam edecektir. ” dedi.

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        Vali Ben Ömer ise bölgede Fransızlar tarafından yapılan nükleer denemeler sebebiyle engelli ve otistik çocuk sayısının fazla olduğuna dikkati çekerek, açılan bu merkezin bölge için büyük bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

        Merkeze, Fransız sömürgeciliğine karşı verilen bağımsızlık savaşında kazanılan en önemli zaferlerden birinin adı olan "Ganbo" isminin verildiğini belirten Ben Ömer, Büyükelçi Küçükyılmaz'ın Timimoun’a resmî ziyaret gerçekleştiren ilk Büyükelçi olduğunu ifade etti.

        Ardından Büyükelçi Küçükyılmaz, Timimoun Çöl Tarımı Araştırma Enstitüsü bünyesinde, argan ve zeytin yetiştiricilerine yönelik eğitim vermek amacıyla kurulan argan ve zeytinyağı soğuk sıkım atölyesinin de açılışını gerçekleştirdi.

        Bölgede yapılan zeytin ağacı ve argan bitkisi yetiştirme denemelerinin başarılı olduğuna işaret eden TİKA Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan, proje kapsamında dikilen 10 bin civarındaki argan ve zeytin ağacından son iki yıldır ürün alındığını belirtti.

        Törene, Vali Ben Ömer’in yanı sıra bölgedeki zeytin ve argan üreticileri de katıldı.

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