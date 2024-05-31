TikTok, ABD operasyonları için algoritmanın klonunu geliştiriyor

Dünyanın en büyük sosyal medya uygulamalarından bir tanesi haline gelen ancak güvenlik sorunları sebepli olarak ABD başta olmak üzere birçok ülkede engellenmesi gündemde olan popüler sosyal medya platformu TikTok, ABD'de kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlamak ve artan politik baskılara yanıt olarak, ABD operasyonları için uygulamanın temel algoritmasının bir klonunu geliştiriyor.

Bu adım, Çin merkezli ana şirket ByteDance’in geçen yıl sonunda verilen kaynak kodunu ayırma emriyle başladı ve bu yıl Kongre’de güç kazanmaya başlayan TikTok’un ABD operasyonlarının satışını zorlayan bir yasa tasarısındı takiben gelirken tasarının çıkmasının önüne geçip geçemeyeceği de tartışma konusu olmayı halen sürdürüyor.