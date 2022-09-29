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TikTok müziklerin dinlenme sayısını nasıl etkiliyor?

Büyük bir fenomen haline gelmiş olan sosyal medya platformu TikTok birçok trende öncülük ediyor. Günümüzde en sevilen uygulamalardan birisi olan TikTok müzik sektörünü ve trendlerini nasıl etkiliyor?

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  • TikTok müziklerin dinlenme sayısını nasıl etkiliyor?

    Her gün yeni bir gelişme ve trendi sosyal medya platformlarından görüyoruz. TikTok bu platformlar arasında önde geliyor ve değişken dinamiklerde büyük rolü oynuyor. Müzik dünyasında da rekabet hızla devam ederken TikTok bu rekabet dengesinin değişmesinde oldukça etkili.
  • TikTok müziklerin dinlenme sayısını nasıl etkiliyor?

    Kullanıcılar müzik listelerini oluştururken sosyal medyanın etkisine kapılabiliyor. Bu etkiyi en çok gösterenler arasında TikTok’da bulunuyor.
  • TikTok müziklerin dinlenme sayısını nasıl etkiliyor?

    Variety’nin sosyal medya uygulamalarına dair hazırladığı raporda, TikTok, Facebook ve Instagram’dan sonra dünyada en çok kullanılan uygulama.
  • TikTok müziklerin dinlenme sayısını nasıl etkiliyor?

    GENÇLER TİKTOK!U TERCİH EDİYOR

    15-29 yaş aralığındaki kişilerin %51’i TikTok’u tercih ediyor.  Yaş sayısı artıkça TikTok’un kullanılma sayısı da azalıyor.
  • TikTok müziklerin dinlenme sayısını nasıl etkiliyor?

    En çok kullanıla sosyal medya uygulamaları sırasıyla şöyle:

    1.Facebook

    2.Instagram

    3.TikTok

    4.Twitter

    5.Pinterest

    6.Snapchat

    7. Linkedln

    8.Discord

    9. Reddit
  • TikTok müziklerin dinlenme sayısını nasıl etkiliyor?

    ARTIK KISA KLİPLER TERCİH EDİLİYOR

    TikTok içerisinde kullanılan müzikli kısa klipler, müzik sektörü için önem taşıyor.

    Genç kullanıcıların %79’u müzik dünyasını takip etmek için kısa klipleri izlemeyi tercih ediyor. Yine gençlerden %59’u benzer yollarla ortaya çıkan müzik kliplerinden şarkılara erişmeyi tercih ediyor. Y kuşağında ise bu oran %28’e düşüyor.
  • TikTok müziklerin dinlenme sayısını nasıl etkiliyor?

    TikTok videolarında kullanılan şarkıların izlenme ve dinlenme verileri müzik şirketlerinin rakamlarında ciddi bir artışa neden oluyor.

    Örnek olarak 2018 yılında Summer Walker’ın piyasaya sürdüğü ‘Karma’ şarkısı, 2022 yılının başında ortalama olarak 300 bin kişi tarafından dinlenerek indirildi. Ancak şarkı TikTok videolarında kullanılmaya başlanınca bu rakam 4,1 milyona ulaştı.

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