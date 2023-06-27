Ancak bu kadar sağlıklı olmasının yanı sıra dikkat edilmesi gereken durumlar da meydana gelebilir. Çok fazla lif ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere karın sorunlarına neden olabilir:

Karın ağrısı

Şişkinlik

Kabızlık

Kramp

İshal

Gaz

Aşırı lif tüketimi, hidrasyon alışkanlıklarınıza ve bireysel gastrointestinal (GI) sisteminize bağlı olarak hem sert hem de gevşek dışkılamayla ilişkilidir.

Çok fazla çözünmez lif tüketirseniz ancak yeterince su tüketmezseniz, emmek için sıvı arayan bu lif, sonunda GI kanalınızı kurutabilir ve kabızlığa neden olabilir. Sulu kalmak her zaman önemlidir, ancak chia tohum suyu da dahil olmak üzere kasıtlı olarak ekstra lif alacaksanız, bu çok önemlidir.

Czerwony, "Chia, sıvıları jel benzeri bir maddeye çekiyor. Çekilecek yeterli sıvı yoksa, daha kalın bir viskozite yaratacak ve bu da GI yolundan aşağı doğru hareket etmeyi zorlaştırabilir." diye açıklıyor.

Öte yandan, inflamatuar bağırsak hastalığınız varsa (Crohn veya ülseratif kolit dahil), çok fazla lif tüketmek, ishale ve kramplara neden olarak mevcut alevlenmeyi ciddi şekilde kötüleştirebilir. Düşük lifli diyetler tipik olarak IBD'si olan ve alevlenme yaşayan kişiler için önerilir. bu yüzden bu gibi durumlar sizde varsa kesinlikle chia tohum suyunu tüketmeyin.