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TikTok'un 'Dahili Duş' içeceği viral oldu! Metabolizmayı hızlandırarak kabızlığı gideren süper gıda

Chia tohumları artık sadece ilginç iç mekan bahçeciliği için değil! İlk olarak, chia tohumlu su, kilo vermeye yardımcı olduğu iddiasıyla sosyal medyada viral oldu. Şimdilerde tekrar gündeme geldi ama farklı bir nedenle. Bir diyetisyen, sosyal medyanın popüler içeceğinin kabızlığı giderdiğini açıkladı.

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  • TikTok'un 'Dahili Duş' içeceği viral oldu! Metabolizmayı hızlandırarak kabızlığı gideriyor

    Takma adı "dahili duş" olan bu basit içeceğin kabızlığı giderdiği ve sindirime yardımcı olduğu söylenir. Peki chia tohumlu su bu iddiaları karşılıyor mu?

    Ünlü diyetisyen Beth Czerwony, bağırsaklarınızı hareket ettirmek istediğinizde bunun denemek için güvenli bir trend olup olmadığını ve bunu tüketmek size hitap etmiyorsa bunun yerine ne yapabileceğinizi tartışıyor.
  • TikTok'un 'Dahili Duş' içeceği viral oldu! Metabolizmayı hızlandırarak kabızlığı gideriyor

    TikTok'un 'dahili duş' içeceği nedir?

    Chia tohum suyu, bir demlik kahve hazırlamak için gereken süreden daha kısa sürede hazırlayabileceğiniz basit, kendin yap bir karışımdır. Sadece bir veya iki yemek kaşığı chia tohumunu ölçün ve bir bardak suya karıştırın. Ardından, karışımı birkaç dakika bekletin.
  • TikTok'un 'Dahili Duş' içeceği viral oldu! Metabolizmayı hızlandırarak kabızlığı gideriyor

    Suyu emdikçe, her küçük tohum bir çeşit berrak, viskoz bir kılıf geliştirecektir. Aslında, chia tohumları ıslandıklarında ağırlıklarının 12 katına kadar emebilirler!
  • TikTok'un 'Dahili Duş' içeceği viral oldu! Metabolizmayı hızlandırarak kabızlığı gideriyor

    Czerwony, "Chia tohumları suyu emdiğinde jel benzeri bir kıvam alıyorlar. Dışkıya hacim ve ağırlık katıyorlar. Bu da onları yumuşatıyor ve bağırsaklardan kolay geçmesine yardımcı oluyor." diye açıklıyor
  • TikTok'un 'Dahili Duş' içeceği viral oldu! Metabolizmayı hızlandırarak kabızlığı gideriyor

    Chia tohumlarının sağlığa faydaları

    Chia tohumları süper sağlıklıdır. Hatta o kadar sağlıklıdır ki aslında bir süper gıda olarak kabul edilirler.

    Czerwony, "Araştırma erken aşamalarda, ancak potansiyel sindirim faydaları arasında bağırsak dokusu sağlığının iyileştirilmesi, faydalı bağırsak bakterilerinin (flora) büyümesinin teşvik edilmesi, bazı diyet bileşenlerinin emiliminin değiştirilmesi ve kabızlığın hafifletilmesi yer alıyor" diyor. Chia tohumlarındaki faydalı bağırsak bakterileri ve diğer mikroplar, sindirim ve genel sağlıkta önemli roller oynar.
  • TikTok'un 'Dahili Duş' içeceği viral oldu! Metabolizmayı hızlandırarak kabızlığı gideriyor

    İşte chia tohumları hakkında bilmeniz gereken birkaç şey daha:

    Lif ile dolular. Bu ufacık tohumların bir onsu, bağırsak sağlığı için hayati önem taşıyan 11 gram lif içerir.

    Antioksidan bakımından zengindirler. Antioksidanlar, vücudunuzu, hücrelerinize bağlanabilen ve hasara neden olabilecek kararsız moleküller olan serbest radikallere karşı korur.

    Proteinle doludurlar. Bir ons chia tohumu, kaslarınızı, cildinizi ve kemiklerinizi sağlıklı tutmak için kritik olan yaklaşık 5 gram protein içerir.

    Ayrıca fosfor, magnezyum, demir ve çinko gibi vitamin ve minerallerle de doludurlar.
  • TikTok'un 'Dahili Duş' içeceği viral oldu! Metabolizmayı hızlandırarak kabızlığı gideriyor

    Dahili duş içeceği işe yarıyor mu?

    Chia tohumlarındaki tüm bu lif, çoğunlukla sıvılarda çözünmeyen çözünmez liftir. Bunun yerine sıvıları emer ve hacimli, yumuşak dışkı oluşturmaya yardımcı olur. Yani evet, chia tohumları dışkınızı gevşetmek ve kabızlığı biraz rahatlatmak için doğru lif türüne sahiptir.

    Czerwony, "Chia tohumları kabızlık için araştırılmadı. Ancak lif içerikleri nedeniyle müshil bir etkiye sahip oldukları varsayılıyor." diyor.
  • TikTok'un 'Dahili Duş' içeceği viral oldu! Metabolizmayı hızlandırarak kabızlığı gideriyor

    Ancak bu kadar sağlıklı olmasının yanı sıra dikkat edilmesi gereken durumlar da meydana gelebilir. Çok fazla lif ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere karın sorunlarına neden olabilir:

    Karın ağrısı

    Şişkinlik

    Kabızlık

    Kramp

    İshal

    Gaz

    Aşırı lif tüketimi, hidrasyon alışkanlıklarınıza ve bireysel gastrointestinal (GI) sisteminize bağlı olarak hem sert hem de gevşek dışkılamayla ilişkilidir.

    Çok fazla çözünmez lif tüketirseniz ancak yeterince su tüketmezseniz, emmek için sıvı arayan bu lif, sonunda GI kanalınızı kurutabilir ve kabızlığa neden olabilir. Sulu kalmak her zaman önemlidir, ancak chia tohum suyu da dahil olmak üzere kasıtlı olarak ekstra lif alacaksanız, bu çok önemlidir.

    Czerwony, "Chia, sıvıları jel benzeri bir maddeye çekiyor. Çekilecek yeterli sıvı yoksa, daha kalın bir viskozite yaratacak ve bu da GI yolundan aşağı doğru hareket etmeyi zorlaştırabilir." diye açıklıyor.

    Öte yandan, inflamatuar bağırsak hastalığınız varsa (Crohn veya ülseratif kolit dahil), çok fazla lif tüketmek, ishale ve kramplara neden olarak mevcut alevlenmeyi ciddi şekilde kötüleştirebilir. Düşük lifli diyetler tipik olarak IBD'si olan ve alevlenme yaşayan kişiler için önerilir. bu yüzden bu gibi durumlar sizde varsa kesinlikle chia tohum suyunu tüketmeyin.
  • TikTok'un 'Dahili Duş' içeceği viral oldu! Metabolizmayı hızlandırarak kabızlığı gideriyor

    Diğer iyi diyet lifi kaynakları

    Czerwony, kabızlıkla mücadele ediyorsanız ve chia tohumlu suyu denemek istiyorsanız, muhtemelen bunu yapmanın iyi olduğunu söylüyor. Ancak chia tohumlarını yoğurdunuzun üzerine serpebilir veya bir smoothie'ye ekleyebilirsiniz.

    Lifinizi doldurmanın başka yolları da var. Diğer yüksek lifli yiyecekler de aynı işi görebilir.

    Czerwony, "Herhangi bir meyve, sebze ve kepekli tahıl kabızlığı hafifletmeye yardımcı olacaktır. Araştırmalar, bunlardan çok çeşitli tüketmenin bağırsak mikrobiyomunu beslemeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Çeşitli mikrobiyomlara sahip olarak iyi bakterileri beslemek de sindirime yardımcı olacaktır." diyor.

    Meyveler ve sebzeler: "Meyve ve sebzeler hem lif hem de sıvı içerir, sadece dışkıyı yumuşatmakla kalmaz, aynı zamanda bağırsak hareketliliğine de yardımcı olur" diye açıklıyor. Özellikle yüksek lifli seçenekler arasında enginar göbeği, avokado, çilek, Brüksel lahanası, armut ve kuru erik bulunur.
  • TikTok'un 'Dahili Duş' içeceği viral oldu! Metabolizmayı hızlandırarak kabızlığı gideriyor

    Kepekli tahıllar: Porsiyon başına 3 gram veya daha fazla lif içeren tam tahıllı gıdaları seçin. Arpa, yulaf ezmesi, kinoa, tam tahıllı ekmek ve tam buğdaylı makarna iyi seçimlerdir.
  • TikTok'un 'Dahili Duş' içeceği viral oldu! Metabolizmayı hızlandırarak kabızlığı gideriyor

    Fermente gıdalar: Kimchee, lahana turşusu, kefir, miso ve kombucha gibi prebiyotik ve probiyotik fermente gıdaların sadece bağırsak sağlığını aşan faydaları olduğu gösterilmiştir.

    Bununla birlikte, çok fazla lifi çok hızlı bir şekilde eklemenin şişkinlik, gaz, şişkinlik, kramplar ve hatta ishal gibi istenmeyen sorunlara neden olabileceğini bilmek önemlidir. Bu nedenle, yavaş yavaş diyetinize eklemeye başlayın.

    Czerwony, "Ve unutmayın: Elyaf alırken, yeterince su içtiğinizden de emin olun. Çünkü kesinlikle yapmak istemediğiniz şey kabızlığınızı daha da kötüleştirmektir." diye yineliyor.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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