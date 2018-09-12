İsmail Gülle
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

TİM Başkanı Gülle: Kafasına göre zam yapanlara müsaade edilmeyecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatçılar açısından kurdaki oynaklık ve dolardaki yükselişi değerlendirdi. TİM Başkanı Gülle, "Sattığı üründe kafasına göre zam yapanlara müsaade edilmeyecek, burası eski Türkiye değil." dedi

12.09.2018 - 12:28 | Güncelleme:

Dövizde son günlerde yaşanan artışı bahane ederek ürünlerine zam yapanları kınadıklarını ifade eden Gülle, Türkiye'nin bekası için herkesin tek yürek olması gerektiğini söyledi.

Gülle, ürünlerine haksız zam yapanları "durumun fırsatçıları" olarak gördüklerini belirterek, "Bunlar ticaretten günlük faydalar peşinde koşanlar. İlgili bakanlıklar arz-talep dengesini bozucu eylemlerin hepsini takip ve tespit ediyor. Sattığı üründe kafasına göre fahiş zam yapanlara müsaade edilmeyecek, burası eski Türkiye değil. Gerek tarım ürünlerinde yapılan manipülatif uygulamalarla gerekse malı kısmakla ve pres oluşturup fiyat belirlemekle yapılan işlerin hepsi takip ediliyor. Yerli malımızda bile zam yapılması üzüntü verici ama bu konularda devletimizin yaptırımları olacaktır." diye konuştu.

TİM olarak ihracat hedeflerini tutturma yolunda ilerlediklerini dile getiren Gülle, ABD'nin son zamanlarda çeliğe getirdiği ikinci verginin çelik ihracatını etkilediğini ifade etti.

İhracatçının geçmişte kurla ilgili sürekli şikayet içinde olduğunu, kurdaki yükselişi de ihracatçının lehine yorumlayamadıklarını belirten Gülle, şöyle devam etti:

"Bu kadar spekülatif çok ciddi dalgalanmalar ihracatın ve ihracatçının lehine olan şeyler değil, bu hem ülkenin hem de ihracatçının zararına. Çünkü fiyat dengesini bozuyor. Bu tür kurdaki oynaklıkları tasvip etmiyoruz ama kabul edilen birşey var ki şu anda ihracat için çok önemli kur avantajı var elimizde. Bu avantajı sonuna kadar koruyup daha fazla ihracat yapmalıyız. Komşu ülkelerle ilişkilerimiz iyi olduğu dönemlerde ihracatın artışta olduğunu, bozulduğunda ise doğal olarak düşüşte olduğunu görüyoruz. Şu an İran'a istediğimiz kadar ihracat yapamıyoruz. Bu açıdan Irak, Suriye ve İran'da yaşanan sorunlar süreç içinde çözüldüğünde ihracatımız fazlasıyla artacak."

Gülle, ağustos ayı ihracatında küçük bir düşüş yaşandığını ancak eylülde güzel bir rakam açıklayacaklarını dile getirerek, "Bu da şu andaki kurun getirdiği avantajların gerçek resmini gösterecek. Kimse moralini bozmasın, biz ihracatçıyız, bize düşen üretmek ve ihracat yapmak. Bu ülkeyi seven ve yatırım yapıp insan çalıştıran bütün sanayicilerin tek hedefi bu olmalı." ifadelerini kullandı.

"HEDEF 170 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT"

Gülle, 2018 yılı ihracat hedefinin 170 milyar dolar olduğuna işaret ederek, Doğu Anadolu Bölgesi'nden beklentilerinin büyük olduğunu söyledi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) sorumluluk bölgesinden 170 ülkeye ihracat yapıldığını ifade eden Gülle, bundan sonraki dönemde daha küçük KOBİ ölçeğindeki ihracatçıların dünyaya açılması ve daha fazla ihracat yapılması için her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Gülle, şunları kaydetti:

"Erzurum'a yakın zamanda açılan Türk Eximbank ofisi bölge ve ihracatçı ile sanayinin gelişmesi açısından çok önemli. İhracatçımızın sorunlarına çözüm üretmek birincil görevimiz. Doğu Anadolu Bölgesi ihracat açısından sahip olduğu potansiyelin tamamını kullanabilmiş değil. Bölgede daha fazla imkan olduğunu biliyoruz. Bölgede ihracatın artması Türkiye'nin bölgeler arasındaki dengesini sağlaması açısından da önemli. Çok geniş bir bölgede görev yapan DAİB'i çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.