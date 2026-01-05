Timothée Chalamet, ödülünü Kylie Jenner’a ithaf etti

ABD’li oyuncu Timothée Chalamet, 2026 Critics Choice Awards’ta 'Marty Supreme' filmindeki performansıyla favori Leonardo DiCaprio'yu geride bırakarak 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. 30 yaşındaki Chalamet, ödül konuşmasında uzun süredir birlikte olduğu Kylie Jenner’a teşekkür etti.

Sahneye çıkan Timothée Chalamet, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Ve son olarak, üç yıldır hayatımda olan partnerime teşekkür etmek istiyorum. Bize kattıkların için minnettarım. Seni seviyorum."

Salonda bulunan Jenner ise Chalamet’e karşılık vererek, "Seni seviyorum" dedi. Ünlü oyuncu konuşmasını; “Kalbimin en derininden teşekkür ederim” sözleriyle tamamladı.

İkilinin aşkı ilk kez 2023 yılında Paris’te düzenlenen Jean Paul Gaultier defilesinde birlikte görüntülenmelerinin ardından gündeme gelmişti. Kylie Jenner’ın, daha önce rapçi Travis Scott ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiden Stormi ve Aire adında iki çocuğu bulunuyor.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, bugüne dek ilişkileri hakkında neredeyse hiç konuşmadı. Hatta Chalamet, Kasım ayında yayımlanan bir röportajında Jenner’la ilgili soruları yanıtsız bırakmıştı.