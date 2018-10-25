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Timuçin Esen kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Timuçin Esen'in kariyeri...

Timuçin Esen kimdir? sorusu Show TV'de yayınlanan Gülperi dizisiyle beraber araştırılmaya başlandı. Birçok başarılı projede yer alan yakışıklı oyuncu son olarak, Müslüm filmindeki rolüyle dikkatleri tekrardan üzerine çekti. Peki, Timuçin Esen kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

25.10.2018 - 21:57 | Güncelleme:

Timuçin Esen, şu anda Show TV'nin Gülperi adlı dizisinde "Kadir Aydın" karakterini canlandırmaktadır. Gülperi adlı dizide, eşinin ailesi tarafından üzerine atılan iftira sebebiyle üç çocuğunu kaybetmenin eşiğine gelen Gülperi’ye hukuk savaşında en büyük desteği veren orta yaşlı bir avukat olan Kadir karakterini canlandırmaktadır. İşte başarılı oyuncunun hayatına dair tüm detaylar...

TİMUÇİN ESEN KİMDİR?

Mahmut Timuçin Esen (d. 14 Ağustos 1973, Adana), Türk müzisyen, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Ankara Ted Koleji Mezunudur. Aslen Niğde'lidir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde iki yıl okuduktan sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçer. İtalya ve ABD'de de tiyatro eğitimi almıştır. Los Angeles’taki California Insitute of the Arts Üniversitesi’nde 7 yıl sinema - yönetmenlik üzerine master yapmıştır. Ayrıca ABD’deki ünlü oyuncu koçu Larry Moss’un öğrencilerinden biridir.
Öğrencilik yıllarında 'Çıkmaz Sokak' adında orta metrajlı bir film çekmiştir. Bu filmde Engin Günaydın ve Olgun Şimşek rol almıştır. Konusu varoşlarda geçen, değişik anlatımı olan filmin bir kısmı digital çekimle yapılmış, belgesel ağırlıklı bir filmdir.

Türkiye’ye döndükten sonra, Gurbet Kadını dizisinde “Hakkı Ağa” rolüyle gönüllerde taht kuran oyuncu, dizi sonrasında Meltem Cumbul ve Şener Şen’le beraber Gönül Yarası adlı sinema filminde rol almıştır. Bu filmde; gözü kara, aşkı için dünyayı yakacak bir adam olan “Halil” karakterini canlandıran Esen, canlandırdığı bu karakterle 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ve SİYAD(Sinema Yazarları Derneği)'da En iyi Yardımcı Erkek oyuncu ödülünü almıştır.
Sonrasında yonetmenliğini Uğur Yücel'in yaptigi Yazı Tura adlı filmde asker rolünü canlandırmıştır. Hırsız Polis adlı dizide; ideallerinin peşinden giden, adaleti gerçekleştirmek için çalışan, kendini tümüyle işine adayan, ama ‘Mavi’ bir aşkla karşılaşan “Çınar” rolüyle izleyicilerin beğenisini toplamistir.Timuçin Esen bu rolüyle birçok ödül almıştır. 2006-2008 yılları arasında Melih Cevdet Anday'in eseri olan Mikado'nun Çöpleri isimli tiyatro oyununda rol almıştır. Sanatçı Tolga Örnek'in yönetmenliğini yaptığı Labirent filminde Meltem Cumbul'la tekrar kamera karşısına geçmiştir. Bu filmde Esen, Fikret adındaki bir istihbaratçı canlandırmıştır. Sanatçı bu rolüyle 17. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri töreninde Ayhan Işık Özel Ödülü'nü almıştır. Aynı zamanda bu rolüyle Uluslararası Madrid Film Festivali Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilmiştir. Ayrıca sanatçının 18.02.2011 tarihinde çıkardığı 'Mayhoş' adında bir albümü vardır. Galip Derviş isimli dizinin jenerik müziğini seslendirmektedir.

2014-2015 yıllarında Gönül İşleri dizisinde "Yılmaz Durmaz" (Deli Yılmaz) karakterine hayat vermiştir. Dört büyük külüpte ve eski bir Anadolu takımında top koşturduktan sonra jübile yapıp aile hayatına karışan, deli dolu hareketleri olan, ailenin tüm üyelerini canı gibi seven bir karakteri canlandırmıştır. 2016-2017 yılları arasında başrolde oynadığı Bodrum Masalı dizisindeki Faryalı karakteri ile bir kez daha büyük beğeni toplamıştır.

  FİLMLERİ
▶ Müslüm (2018)
▶ Martıların Efendisi (2017) 
▶ Senin Hikayen (2013)
▶ Kumun Tadı (2012)
▶ Labirent (2011)
▶ Gönül Yarası (2005)
▶ Yazı Tura (2003)
▶ Deliyle Geçen Gece (2003)

 DİZİLERİ
▶ Gülperi 2018 - (Avukat Kadir Aydın)
▶ Bodrum Masalı 2016-2017 (Faryalı)
▶ Gönül İşleri (2014-2015)
▶ Vicdan Aralık (2013-Ocak 2014)
▶ Hırsız Polis (2005-2007)
▶ Gurbet Kadını (2003-2005)

 TİYATRO OYUNLARI

▶ Mikado'nun Çöpleri 2006-2008

 ALDIĞI ÖDÜLLER

▶ 17.Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri Ayhan Işık Özel Ödülü 2012,Labirent
▶ Uluslararası Madrid Film Festivali Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu(Aday) 2012,Labirent
▶ 11.Afife Jale Tiyatro Ödülleri 'Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu(Aday) 2007,Mikado'nun Çöpleri
▶ 44.Antalya Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 2005,Gönül Yarası
▶ Siyad En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 2005,Gönül Yarası
▶ 33. Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu 2005,Hırsız Polis
▶ Magazin Gazetecileri Derneği(MGD)13. Altın Objektif Ödülleri 'Yılın En İyi Sinema Oyuncusu' Gönül Yarası
▶ Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği(RTGD)28.Radyo-Tv Oskarları 'Erkek Tv Yıldızı' ödülü Hırsız Polis
▶ Beşiktaş Lions Kulübü 'En Başarılı Erkek Tiyatro Sanatçısı' ödülü Mikadonun Çöpleri

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