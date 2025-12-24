Timur Savcı serbest bırakıldı

Altın, gümüş, borsa, enflasyon, faiz... 2026'da ekonomide ne bekleniyor? Yeni rekorlar gelir mi?

2025 yılında rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüşte 2026 beklentisi ne? Enflasyon ve faiz 2026'da düşecek mi? Dolar yeni yılda ne olur? 2026, Borsa İstanbul'da beklenen fırsat yılı olur mu? HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Habertürk Ekonomi Yazarı Rahi