        Haberler Gündem Timur Savcı serbest bırakıldı

        Giriş: 24.12.2025 - 18:55 Güncelleme: 24.12.2025 - 18:55
        Habertürk TV Özel Haberler Şefi Ceylan Sever'in haberine göre; Timur Savcı, “Uyuşturucu kullanımı için yer temin etme” ve “uyuşturucu madde kullanma” iddiasıyla Jandarma tarafından bugün gözaltına alınmıştı. Adli Tıp’ta alınan kan ve saç örneklerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcıya verdiği ifadeden sonra ise serbest bırakıldı.

