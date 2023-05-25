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Tina Turner hayatını kaybetti

"Rock'n Roll'un Kraliçesi" olarak tanınan ABD'li ünlü ses sanatçısı Tina Turner 83 yaşında hayata veda etti

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  • Tina Turner hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Güçlü ve kendine has gırtlak yapısıyla müzik dünyasında ayrı bir yer edinen Tina Turner yaşamını yitirdi.
  • Tina Turner hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Tina Turner'ın Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Tina Turner'ın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. O, müziği ve yaşama olan sınırsız tutkusuyla dünya çapında milyonlarca hayranını büyüledi ve yarının yıldızlarına ilham verdi" denildi.
  • Tina Turner hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Tina Turner profesyonel hayatı boyunca, müzik dünyasına kazandırdığı eşsiz eserlerle adından söz ettiren ve hit parçalarıyla dönemin en kalıcı kadın sanatçılarından biri oldu.
  • Tina Turner hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    1939 doğumlu ses sanatçısı, güçlü sesi ve tarzıyla "Rock'n Roll Kraliçesi" olarak adlandırılırken, söz yazarlığı, dansları ve oyunculuğuyla da adından söz ettirdi.
  • Tina Turner hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    1950'lerin sonunda müzik dünyasında adım atan Tina Turner, 2009'a kadar sahne hayatına devam ederken, Grammy başta olmak üzere birçok ödül aldı ve albümleri dünya çapında 100 milyondan fazla sattı.
  • Tina Turner hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    ABD doğumlu sanatçının sonradan vatandaşlığını aldığı İsviçre'nin Zürih kentindeki evinde, uzun süren bir hastalık sonucu dün vefat ettiği kaydedildi.

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