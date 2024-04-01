TİP Lideri Erkan Baş, Gebze'de girdiği belediye başkanlık yarışından üçüncü çıktı
31 Mart seçimlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye başkanlık yarışına giren Türkiye İşçi Partisi Lideri Erkan Baş, seçimde yüzde 19,78 oy alarak üçüncü oldu
Giriş: 01.04.2024 - 01:45 Güncelleme: 01.04.2024 - 01:45
31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye başkanlığı yarışına giren Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 35 bin 639 oy alarak (yüzde 19,77) üçüncü oldu.
Gebze'de AK Parti adayı Zinnur Büyükgöz yüzde 37,25 oy oranı ve 67 bin 138 oyla ipi göğüsleyerek belediye başkanı seçildi.
Gebze'deki seçimde İYİ Parti adayı Sadık Güvenç yüzde 19,87 ile ikinci oldu.
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