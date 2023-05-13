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İl il TİP milletvekili aday listesi belli oldu! 14 Mayıs 2023 TİP milletvekili adayları kimler?

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor. Partilerin il il milletvekili aday listesi de seçmenler tarafından araştırılıyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili kesin aday listesi de belli oldu. Bilindiği gibi, TİP, Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında Yeşil Sol Parti (YSP) ile yer alıyor. Türkiye İşçi Partisi 49 bölge ve 52 seçim çevresinde milletvekili adaylarını belirledi. Peki, Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ve il il TİP milletvekili adayları kimler? İşte, 14 Mayıs 2023 seçimleri il il TİP milletvekili adayları listesi

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  • TİP Milletvekili Adayları Tam Liste 2023: Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ve İl İl TİP Milletvekili Adayları Listesi

    14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanılacak. Seçmenler, gerek oy kullanma işlemi öncesinde gerekse sonrasında partilerin milletvekili adayları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu yönde, il il TİP milletvekili aday listesi de en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında seçime giren Türkiye İşçi Parti'nin de milletvekili adayları belli oldu. Buna göre; Barış Atay Antalya’da ikinci sıradan, Sera Kadıgil İstanbul 1’inci bölge birinci sıradan, Erkan Baş İstanbul 3’üncü bölge birinci sıradan, Ahmet Şık İstanbul 2’nci bölge birinci sıradan aday oldu. Peki, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Muş, Diyarbakır ve İstanbul başta olmak üzere il il TİP milletvekili adayları kimler? İşte, 14 Mayıs 2023 seçimleri TİP milletvekili adayları tam liste
  • TİP Milletvekili Adayları Tam Liste 2023: Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ve İl İl TİP Milletvekili Adayları Listesi

    TİP'in 49 il ve 52 seçim bölgesinde seçimlere gireceği milletvekili adayları belli oldu.

    TİP, Ankara 2'nci Bölge 1'inci sırada Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ı aday gösterirken, Ankara 3'üncü Bölge 1'inci sırada da vergi uzmanı Ozan Bingöl yer aldı.

    TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, bu seçimlerde Antalya 2'nci sıradan aday olurken, Antalya 1'inci sırada Yunus Başaran aday oldu. Gezi davasından tutuklanan Avukat Can Atalay ise Hatay 1'inci sıradan aday gösterildi.
  • TİP Milletvekili Adayları Tam Liste 2023: Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ve İl İl TİP Milletvekili Adayları Listesi

    TİP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

    ADANA 1 DUYGU YILMAZ

    ADANA 2 SEDA AŞKIN

    ADANA 3 AHMET FARUK ULAŞ

    ADANA 4 MESUT KOYUN

    ADANA 5 UTKU ALEMDAROĞLU

    ADANA 6 DİLA AKAR

    ADANA 7 MERYEM MAZMAN KARTAL

    ADANA 8 ONURCAN GÜRBÜZ

    ADANA 9 EDA BAHAR KOCABEYLER

    ADANA 10 HÜSEYİN EVGİN

    ADANA 11 OĞUZCAN KILIÇ

    ADANA 12 MEHMET SELİM AKMAN

    ADANA 13 MUSTAFA ÇELİK

    ADANA 14 SEMİH AKKIRCIK

    ADANA 15 EREN ARARAT

    ADIYAMAN 1  

    ADIYAMAN 2  

    ADIYAMAN 3  

    ADIYAMAN 4  

    ADIYAMAN 5  

    AFYONKARAHİSAR 1 PINAR SİSLİTUNA

    AFYONKARAHİSAR 2 LALE PELİN BEYAZIT

    AFYONKARAHİSAR 3 ARDA DUVARCI

    AFYONKARAHİSAR 4 SEVİL ALTIN

    AFYONKARAHİSAR 5 CAFER ÖZTÜRK

    AFYONKARAHİSAR 6 İBRAHİM ORBAY

    AĞRI 1  

    AĞRI 2  

    AĞRI 3  

    AĞRI 4  

    AKSARAY 1 DENİZ AY

    AKSARAY 2 EMİR ERSİN KAHRAMAN

    AKSARAY 3 RAMAZAN KORKMAZ

    AKSARAY 4 SONER ASLAN

    AMASYA 1 MELİKE ÖZTÜRK ARDUÇ

    AMASYA 2 EREN GÖNEN

    AMASYA 3 DİLAVER ÖZTÜRK

    ANKARA-1 1  

    ANKARA-1 2  

    ANKARA-1 3  

    ANKARA-1 4  

    ANKARA-1 5  

    ANKARA-1 6  

    ANKARA-1 7  

    ANKARA-1 8  

    ANKARA-1 9  

    ANKARA-1 10  

    ANKARA-1 11  

    ANKARA-1 12  

    ANKARA-1 13  

    ANKARA-2 1 ÖZGÜR AYBAŞ

    ANKARA-2 2 YELDA KOÇAK URFA

    ANKARA-2 3 BEKTAŞ RIZA HANEDAN

    ANKARA-2 4 ÖZDİL ÜÇÖZ

    ANKARA-2 5 SEVGİ HAZIR

    ANKARA-2 6 ASİYE SÜLLÜ

    ANKARA-2 7 FATİH ÖZAKOĞLU

    ANKARA-2 8 MAHİR ÜNSAL ERİŞ

    ANKARA-2 9 BARIŞ AYDOĞAN

    ANKARA-2 10 YERSU BÜYÜKDAĞ

    ANKARA-2 11 MUSTAFA ERTARAKÇI

    ANKARA-3 1 OZAN BİNGÖL

    ANKARA-3 2 MİSKET ELİF ÇONGUR

    ANKARA-3 3 TUĞBA GÜRSOY

    ANKARA-3 4 HEDİYE GÜLŞEN KARAKADIOĞLU

    ANKARA-3 5 DİLARA MAHMURE DOLGUNYÜREK

    ANKARA-3 6 EGE ARDA ANILAN

    ANKARA-3 7 BEKİR TUNCAY ÇELEN

    ANKARA-3 8 OZAN YURDAKAL

    ANKARA-3 9 MUSTAFA KOLCU

    ANKARA-3 10 EBRU BESE

    ANKARA-3 11 ERSİN BEYTEMUR

    ANKARA-3 12 ILGIN BARAN ÖCAL
  • TİP Milletvekili Adayları Tam Liste 2023: Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ve İl İl TİP Milletvekili Adayları Listesi

    ANTALYA 1 YUNUS BAŞARAN

    ANTALYA 2 BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU

    ANTALYA 3 EMİRE ULUTAŞ

    ANTALYA 4 TUNCAY KOÇ

    ANTALYA 5 EMİNE BÜYÜKNOHUTÇU

    ANTALYA 6 AYŞE BİLGE KALIN

    ANTALYA 7 EZGİ ALTINKURT SAĞLIK

    ANTALYA 8 KERİM UĞUR

    ANTALYA 9 GÜLİZAR KOCADAĞ

    ANTALYA 10 HASAN GİRGİNEL

    ANTALYA 11 AYFER GÜNEŞHAN

    ANTALYA 12 AHMET ELATAŞ

    ANTALYA 13 BETÜL ÜRKÜTEN

    ANTALYA 14 GAMZE PELİN DEMİRCAN

    ANTALYA 15 BİLGE ERK

    ANTALYA 16 LEYLA ÇELEBİ

    ANTALYA 17 MEHMET UTKAN ÇOBANOĞLU

    ARDAHAN 1  

    ARDAHAN 2  

    ARTVİN 1 FEYZULLAH SERKAN ACAR

    ARTVİN 2 TİMUR ŞİMŞEK

    AYDIN 1  

    AYDIN 2  

    AYDIN 3  

    AYDIN 4  

    AYDIN 5  

    AYDIN 6  

    AYDIN 7  

    AYDIN 8  

    BALIKESİR 1 SERHAT SUHA ÖZCAN

    BALIKESİR 2 MÜGE OKUR

    BALIKESİR 3 AÇELYA SUNGUR

    BALIKESİR 4 ŞERİFE SEVİM ŞENEL

    BALIKESİR 5 OKTAY ŞÜKÜR

    BALIKESİR 6 BARAN BAKIR

    BALIKESİR 7 GİZEM YOĞURTÇU

    BALIKESİR 8 CEM CANTAŞ

    BALIKESİR 9 FATİH NİYAZİOĞLU

    BARTIN 1  

    BARTIN 2  

    BATMAN 1  

    BATMAN 2  

    BATMAN 3  

    BATMAN 4  

    BATMAN 5  

    BAYBURT 1 AYSEL SİLİ

    BİLECİK 1 CENK DİK

    BİLECİK 2 CEYLAN ÖZÇELİK

    BİNGÖL 1  

    BİNGÖL 2  

    BİNGÖL 3  

    BİTLİS 1  

    BİTLİS 2  

    BİTLİS 3  

    BOLU 1 FİGEN ÇAKIR

    BOLU 2 ERAYCAN SAFA

    BOLU 3 ÖMER BARIŞ SAFİ

    BURDUR 1  

    BURDUR 2  

    BURDUR 3  

    BURSA-1 1 MAHMUT HAKAN KOÇAK

    BURSA-1 2 HELİN İLCEK

    BURSA-1 3 ERHAN İMRALI

    BURSA-1 4 SELAHADDİN HABİB GÖBELEZ

    BURSA-1 5 TİMUR TORGAY

    BURSA-1 6 EYLEM GÜN GÜNEŞ

    BURSA-1 7 SUAT ŞENOCAK

    BURSA-1 8 BUSENUR ÇOBAN

    BURSA-1 9 ADİ MURAT DEMİRHAN

    BURSA-1 10 REFAYİ REFAYİOĞLU

    BURSA-2 1  

    BURSA-2 2  

    BURSA-2 3  

    BURSA-2 4  

    BURSA-2 5  

    BURSA-2 6  

    BURSA-2 7  

    BURSA-2 8  

    BURSA-2 9  

    BURSA-2 10  
  • TİP Milletvekili Adayları Tam Liste 2023: Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ve İl İl TİP Milletvekili Adayları Listesi

    ÇANAKKALE 1 AYFER GÖL

    ÇANAKKALE 2 REYHAN ÇALIŞKAN

    ÇANAKKALE 3 MUHHAMED YAVAŞ

    ÇANAKKALE 4 DORUK ULAŞ ÖZDEMİR

    ÇANKIRI 1 SEVGİ ÖZLEM GÜLMEZ

    ÇANKIRI 2 MURAT ÖZBEK

    ÇORUM 1 HABİBE ALKAN

    ÇORUM 2 CANSEVER EKER

    ÇORUM 3 CAN NESİMİ KARABİBER

    ÇORUM 4 ASMİN NİMET SİNGEZ

    DENİZLİ 1 YAĞMUR YALÇIN

    DENİZLİ 2 COŞKUN ÇETİN

    DENİZLİ 3 PELİN ŞEN

    DENİZLİ 4 SERDAL ATLAMIŞ

    DENİZLİ 5 SERDAR AŞÇI

    DENİZLİ 6 İSMAİL EGEMEN SÖYLEMEZ

    DENİZLİ 7 HATİCE KİRİŞ

    DİYARBAKIR 1  

    DİYARBAKIR 2  

    DİYARBAKIR 3  

    DİYARBAKIR 4  

    DİYARBAKIR 5  

    DİYARBAKIR 6  

    DİYARBAKIR 7  

    DİYARBAKIR 8  

    DİYARBAKIR 9  

    DİYARBAKIR 10  

    DİYARBAKIR 11  

    DİYARBAKIR 12  

    DÜZCE 1 ALEV İŞLER

    DÜZCE 2 IRMAK SAÇKESEN

    DÜZCE 3 EBRU ŞEN

    EDİRNE 1 GÜRAY MUHÇU

    EDİRNE 2 CANER SOYDAN

    EDİRNE 3 ZELAL ÖZCAN

    EDİRNE 4 İLHAN BİLECİK

    ELAZIĞ 1  

    ELAZIĞ 2  

    ELAZIĞ 3  

    ELAZIĞ 4  

    ELAZIĞ 5  

    ERZİNCAN 1 MÜSLİM ETLEÇ

    ERZİNCAN 2 ÜNAL ÖZÇELİK

    ERZURUM 1  

    ERZURUM 2  

    ERZURUM 3  

    ERZURUM 4  

    ERZURUM 5  

    ERZURUM 6  

    ESKİŞEHİR 1 GÖKAY BAŞAR

    ESKİŞEHİR 2 FATMA GİRGİN

    ESKİŞEHİR 3 AYHAN KAYA

    ESKİŞEHİR 4 ASLIHAN TERE

    ESKİŞEHİR 5 BEDİ UYGAR UĞURLU

    ESKİŞEHİR 6 YALÇIN KOMŞU

    GAZİANTEP 1  

    GAZİANTEP 2  

    GAZİANTEP 3  

    GAZİANTEP 4  

    GAZİANTEP 5  

    GAZİANTEP 6  

    GAZİANTEP 7  

    GAZİANTEP 8  

    GAZİANTEP 9  

    GAZİANTEP 10  

    GAZİANTEP 11  

    GAZİANTEP 12  

    GAZİANTEP 13  

    GAZİANTEP 14  
  • TİP Milletvekili Adayları Tam Liste 2023: Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ve İl İl TİP Milletvekili Adayları Listesi

    GİRESUN 1 NİHAL MEMİŞ DİZDAR

    GİRESUN 2 ÖMÜR HAKYEMEZ

    GİRESUN 3 FIRAT KURTAL

    GİRESUN 4 NESLİHAN ÖZAL

    GÜMÜŞHANE 1 BAHADIR YAVUZ

    GÜMÜŞHANE 2 ÖZLEM DOĞAN

    HAKKARİ 1  

    HAKKARİ 2  

    HAKKARİ 3  

    HATAY 1 ŞERAFETTİN CAN ATALAY

    HATAY 2 AYLİN AÇIKGÖZ

    HATAY 3 MEHMET ALİ GÜMÜŞ

    HATAY 4 EMRAH KARAÇAY

    HATAY 5 HASAN AŞKAR

    HATAY 6 NURCAN ÖRDEK

    HATAY 7 CANSU DALOĞLU

    HATAY 8 BARIŞ DAĞ

    HATAY 9 ABDULHAMİT YAYAR

    HATAY 10 HÜSEYİN AKGÖL

    HATAY 11 ÖZLEM PARLAK

    IĞDIR 1  

    IĞDIR 2  

    ISPARTA 1 ZÜBEYDE ARSAN

    ISPARTA 2 CAFER YELSALI

    ISPARTA 3 ALİ NUR DÖNMEZ

    ISPARTA 4 OYLUN ERCAN
  • TİP Milletvekili Adayları Tam Liste 2023: Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ve İl İl TİP Milletvekili Adayları Listesi

    İSTANBUL-1 1 SALİHA SERA KADIGİL

    İSTANBUL-1 2 ANIL DENİZCİ

    İSTANBUL-1 3 ALİ RONAY

    İSTANBUL-1 4 FATMA KARABULUT

    İSTANBUL-1 5 SEDAT DUREL

    İSTANBUL-1 6 TAYFUN BUDAK

    İSTANBUL-1 7 DİDEM DOĞAN AYDEDİM

    İSTANBUL-1 8 ASUMAN FAZLIOĞLU

    İSTANBUL-1 9 ERDİNÇ MEHMETOĞLU

    İSTANBUL-1 10 ARİF ÖZDEMİR

    İSTANBUL-1 11 MAHBİP DİLEK

    İSTANBUL-1 12 ÇAĞLAR ÇAĞLI

    İSTANBUL-1 13 FİLİZ KILIÇ

    İSTANBUL-1 14 FOTİ BENLİSOY

    İSTANBUL-1 15 HARUN GÖKTEPE

    İSTANBUL-1 16 MİZGİN ÖZMEN

    İSTANBUL-1 17 BÜLENT YÜKSEL

    İSTANBUL-1 18 ALİ İZZET ETİ

    İSTANBUL-1 19 FIRAT ÇOBAN

    İSTANBUL-1 20 GÖKÇE USTA

    İSTANBUL-1 21 EYLEM PINAR

    İSTANBUL-1 22 GÖRKEM DURU

    İSTANBUL-1 23 ZEYNEP DEMİREL

    İSTANBUL-1 24 OKTAY RAİF EVRENSEL

    İSTANBUL-1 25 MEHMET KILIÇ

    İSTANBUL-1 26 MEHMET ACAR

    İSTANBUL-1 27 EZGİ CEREN IŞIK

    İSTANBUL-1 28 ESİN AYDIN KAYA

    İSTANBUL-1 29 GÜNER YENER

    İSTANBUL-1 30 NURDAN ÜNVER

    İSTANBUL-1 31 HAKAN BİLGEHAN

    İSTANBUL-1 32 ESMA KARA

    İSTANBUL-1 33 EMİRHAN TURAN

    İSTANBUL-1 34 CENK VERDİ

    İSTANBUL-1 35 UTKU URAZ AYDIN

    İSTANBUL-2 1 AHMET ŞIK

    İSTANBUL-2 2 MISRA ÖZ

    İSTANBUL-2 3 ZEYNEP ESMERAY ÖZADIKTI

    İSTANBUL-2 4 KORAY DOĞAN URBARLI

    İSTANBUL-2 5 YILMAZ ASLANTÜRK

    İSTANBUL-2 6 ŞERİF ÖZGÜR URFA

    İSTANBUL-2 7 FATMAGÜL ERYILMAZ ŞENVARDAR

    İSTANBUL-2 8 ATAKAN ÖZSOY

    İSTANBUL-2 9 ENES KARAKAŞ

    İSTANBUL-2 10 EVİN DOĞU

    İSTANBUL-2 11 SENNUR SIRBUDAK

    İSTANBUL-2 12 NACİYE BABALIK

    İSTANBUL-2 13 BOGOS MASİS KÜRKÇÜGİL

    İSTANBUL-2 14 METİN AKIN

    İSTANBUL-2 15 EMRAH YALÇIN

    İSTANBUL-2 16 ELİF DAMLA İLGİN

    İSTANBUL-2 17 HASAN HÜSEYİN ŞENSES

    İSTANBUL-2 18 BAHA AYDIN

    İSTANBUL-2 19 MEHMET KÖKSAL

    İSTANBUL-2 20 TUĞRUL EYLÜL CERRAHOĞLU

    İSTANBUL-2 21 KAYACAN ÇENGEL

    İSTANBUL-2 22 OZAN ERBAŞ

    İSTANBUL-2 23 CAN YILMAZ KAYA

    İSTANBUL-2 24 DERSİM ŞAN GENÇ

    İSTANBUL-2 25 EREN IŞIKBAŞ

    İSTANBUL-2 26 MERTCAN İLGÖZ

    İSTANBUL-2 27 HASAN KARAYİĞİT

    İSTANBUL-3 1 ERKAN BAŞ

    İSTANBUL-3 2 MERYEM GÖKTEPE TÜRKMEN

    İSTANBUL-3 3 UMUR EKREM TALU

    İSTANBUL-3 4 YAPRAK DİDEM KORYÜREK ARMUTLU

    İSTANBUL-3 5 ÖZLEM TEKE

    İSTANBUL-3 6 FEREMEZ TUNCAY

    İSTANBUL-3 7 JİYAN AYBAR

    İSTANBUL-3 8 AYLİN DOĞAN

    İSTANBUL-3 9 BİLGEHAN TUBA TİRYAKİ

    İSTANBUL-3 10 NİLAY BARKIN

    İSTANBUL-3 11 NİLER ALBAYRAK

    İSTANBUL-3 12 EKREM ERDİN

    İSTANBUL-3 13 VEYSEL DÖNMEZ

    İSTANBUL-3 14 AHMET ORAL

    İSTANBUL-3 15 EBRU KIRANER

    İSTANBUL-3 16 MUHAMMED ÇELİK

    İSTANBUL-3 17 SAADET ÖZSOY

    İSTANBUL-3 18 FERHAT ÇELİKOĞLU

    İSTANBUL-3 19 ÖMER TURA

    İSTANBUL-3 20 ALEV SANATLIOĞLU

    İSTANBUL-3 21 SİNEM MERTCAN UĞURDOĞAN

    İSTANBUL-3 22 TANYEL SÜZER

    İSTANBUL-3 23 ÜMİT DENİZ

    İSTANBUL-3 24 FATMA BERAZZİOĞLU

    İSTANBUL-3 25 SERKAN GENÇ

    İSTANBUL-3 26 GÜNGÖR KAYA

    İSTANBUL-3 27 GÖZDE ÖZEL

    İSTANBUL-3 28 NİLGÜN TUTAK

    İSTANBUL-3 29 ŞAHİN ÖZSOY

    İSTANBUL-3 30 ÖZGE İNCE

    İSTANBUL-3 31 ANIL GÜLER

    İSTANBUL-3 32 YAĞMUR ÇETİN

    İSTANBUL-3 33 NURHAK GÖRKEM DOĞAN

    İSTANBUL-3 34 İLKİN ERKORKUT

    İSTANBUL-3 35 GİZEM YERİK

    İSTANBUL-3 36 GÜN ÇAĞ AYDIN
  • TİP Milletvekili Adayları Tam Liste 2023: Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ve İl İl TİP Milletvekili Adayları Listesi

    İZMİR-1 1  

    İZMİR-1 2  

    İZMİR-1 3  

    İZMİR-1 4  

    İZMİR-1 5  

    İZMİR-1 6  

    İZMİR-1 7  

    İZMİR-1 8  

    İZMİR-1 9  

    İZMİR-1 10  

    İZMİR-1 11  

    İZMİR-1 12  

    İZMİR-1 13  

    İZMİR-1 14  

    İZMİR-2 1 İRFAN DEĞİRMENCİ

    İZMİR-2 2 MEHMET KANİ

    İZMİR-2 3 ESER ATAK

    İZMİR-2 4 ADALET KUL

    İZMİR-2 5 ÖZLEM AVCI

    İZMİR-2 6 AYDIN TEPE

    İZMİR-2 7 AYKUT YÜKSEL

    İZMİR-2 8 DENİZ KONDİL

    İZMİR-2 9 MEVLUDA SENA YAZIBAĞLI SELANİK

    İZMİR-2 10 ALİ HAYDAR ÖZTÜRK

    İZMİR-2 11 GÜZEL ÖZTÜRK

    İZMİR-2 12 OYA OYBİR MİDİLLİ

    İZMİR-2 13 BEYZA YAMAN

    İZMİR-2 14 MELİS AYDINLI

    KAHRAMANMARAŞ 1  

    KAHRAMANMARAŞ 2  

    KAHRAMANMARAŞ 3  

    KAHRAMANMARAŞ 4  

    KAHRAMANMARAŞ 5  

    KAHRAMANMARAŞ 6  

    KAHRAMANMARAŞ 7  

    KAHRAMANMARAŞ 8  

    KARABÜK 1 GÜNUZ FULYA UZ

    KARABÜK 2 ARZU GENLİK

    KARABÜK 3 ÖZÜM HANCI

    KARAMAN 1 EZGİ GÜLŞEN

    KARAMAN 2 KENAN YILMAZ

    KARAMAN 3 OĞUZ YAŞARGİL

    KARS 1  

    KARS 2  

    KARS 3  

    KASTAMONU 1  

    KASTAMONU 2  

    KASTAMONU 3  

    KAYSERİ 1 AHMET ÇAKIR

    KAYSERİ 2 NAZIR KAPUSUZ

    KAYSERİ 3 İLAYDA TOK

    KAYSERİ 4 ÖZLEM DEMİR

    KAYSERİ 5 SERCAN LAÇIN

    KAYSERİ 6 EREN GÜRPINAR

    KAYSERİ 7 AHMET İŞBİLEN

    KAYSERİ 8 BERİL KARABULUT

    KAYSERİ 9 CEVHER ÖZBOLAT

    KAYSERİ 10 AYSEL DUMAN

    KIRIKKALE 1  

    KIRIKKALE 2  

    KIRIKKALE 3  

    KIRKLARELİ 1 ZEYNEP BİLGİÇ

    KIRKLARELİ 2 YILMAZ BİÇER

    KIRKLARELİ 3 DENİZ ÖZTÜRK

    KIRŞEHİR 1 SİNAN YILDIIRM

    KIRŞEHİR 2 FUNDAGÜL DEMİRKOL

    KİLİS 1  

    KİLİS 2  

    KOCAELİ 1  

    KOCAELİ 2  

    KOCAELİ 3  

    KOCAELİ 4  

    KOCAELİ 5  

    KOCAELİ 6  

    KOCAELİ 7  

    KOCAELİ 8  

    KOCAELİ 9  

    KOCAELİ 10  

    KOCAELİ 11  

    KOCAELİ 12  

    KOCAELİ 13  

    KOCAELİ 14  
  • TİP Milletvekili Adayları Tam Liste 2023: Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ve İl İl TİP Milletvekili Adayları Listesi

    KONYA 1 BİLAL ORTAKALAYCI

    KONYA 2 PINAR BABİR

    KONYA 3 İBRAHİM ALTINPINAR

    KONYA 4 BİLGE KAAN ÖZDAL

    KONYA 5 YUNUS KOCA

    KONYA 6 MUHAMMED ENES AKUĞUR

    KONYA 7 AYŞE BAĞLAMIŞ

    KONYA 8 DENİZ CAN AYDIN

    KONYA 9 YAĞMUR TOK AL

    KONYA 10 MAHİ ÖZNUR BİLEN

    KONYA 11 CENAN ŞARMAN UTKU

    KONYA 12 ÖMER ERYETKİN

    KONYA 13 NURCAN KAYA

    KONYA 14 SERKAN TUNÇ KEÇELİ

    KONYA 15 AYŞE ERDOĞAN

    KÜTAHYA 1 İBRAHİM BEYTULLAH SAYAR

    KÜTAHYA 2 ADNAN PAK

    KÜTAHYA 3 MUSTAFA ÖZMEN

    KÜTAHYA 4 BURAK ŞERİF KARATEKE

    KÜTAHYA 5 UTKU ÇİFCİ

    MALATYA 1  

    MALATYA 2  

    MALATYA 3  

    MALATYA 4  

    MALATYA 5  

    MALATYA 6  

    MANİSA 1  

    MANİSA 2  

    MANİSA 3  

    MANİSA 4  

    MANİSA 5  

    MANİSA 6  

    MANİSA 7  

    MANİSA 8  

    MANİSA 9  

    MANİSA 10  

    MARDİN 1  

    MARDİN 2  

    MARDİN 3  

    MARDİN 4  

    MARDİN 5  

    MARDİN 6  

    MERSİN 1 HAKAN GÜNEŞ

    MERSİN 2 EBRU ÇERÇİ

    MERSİN 3 BÜLENT UFUK ATEŞ

    MERSİN 4 GENCER BAYKUL

    MERSİN 5 ŞİLAN EKİNCİ

    MERSİN 6 UĞURCAN ESİROĞLU

    MERSİN 7 AYŞE SİBEL LEVENT

    MERSİN 8 ALİ HAKAN ÇETİN

    MERSİN 9 TENZİLE YADİGAR AK

    MERSİN 10 OĞUZ ÖZCANLI

    MERSİN 11 OLCAY YILMAZ ULUĞ

    MERSİN 12 KAMURAN GÜNAY

    MERSİN 13 DENİZ ARSLAN

    MUĞLA 1 MEHMET ASLANTUĞ

    MUĞLA 2 NEŞE TUNCER GÜNGÜT

    MUĞLA 3 OSMAN GÜLGÜN

    MUĞLA 4 MEHMET YAPICI

    MUĞLA 5 YAĞMUR ÖZGÜR GÜVEN

    MUĞLA 6 FÜSUN ÜNLÜSOY

    MUĞLA 7 NEŞET KARADAĞ

    MUŞ 1  

    MUŞ 2  

    MUŞ 3  

    NEVŞEHİR 1 HAYRETTİN BAYER

    NEVŞEHİR 2 GÜLÇİN AKSU DENİZHAN

    NEVŞEHİR 3 İLKE KUMARTAŞLIOĞLU SAÇMALIOĞLU

    NİĞDE 1 ELİF ÖNDER

    NİĞDE 2 KEREM TANILKAN

    NİĞDE 3 EKİN DİCLE ERBİLGİN

    ORDU 1 AYŞEGÜL AYDIN ŞENGÖZ

    ORDU 2 ERTUĞRUL KAHRAAMN

    ORDU 3 MERT EFE

    ORDU 4 DENİZ ARSLANTÜRK

    ORDU 5 TANSU AYIK

    ORDU 6 HAKAN DUYAN

    OSMANİYE 1 SABİHA GÜNDÜZALP

    OSMANİYE 2 MUSTAFA DENİZLİ

    OSMANİYE 3 ONUR TOSUNÖZ

    OSMANİYE 4 BURAK SARIBIYIK

    RİZE 1 BİLSAY KANAT

    RİZE 2 METİN KARADENİZ

    RİZE 3 AYBÜKE GEZEREL

    SAKARYA 1 SAADET DİRİARIN

    SAKARYA 2 PELİN SÖNMEZ

    SAKARYA 3 UĞUR ALET

    SAKARYA 4 İNCİNUR ALA

    SAKARYA 5 PELİN KISA

    SAKARYA 6 ŞEVVAL LEYLA KOCAMAN

    SAKARYA 7 YUNUS EMRE GÖÇENOĞLU

    SAKARYA 8 ONUR YANAR

    SAMSUN 1 ARSLAN BOLAT

    SAMSUN 2 ÖZGE GÖKSU

    SAMSUN 3 TUNAHAN GÖK

    SAMSUN 4 ONUR ÇELİK

    SAMSUN 5 GÜLCAY KAYA

    SAMSUN 6 HİLMİ ÖZDEMİR

    SAMSUN 7 ARAL DEMİRCAN

    SAMSUN 8 KEMAL SERDAR ERBİL

    SAMSUN 9 BUSE BADE İSKENT

    SİİRT 1  

    SİİRT 2  

    SİİRT 3  

    SİNOP 1 NURHAN ÇAYLI

    SİNOP 2 ÇAĞLA KURT

    SİVAS 1 KÖKSAL TEK

    SİVAS 2 YAĞMUR AKIN

    SİVAS 3 VELİ REÇBER

    SİVAS 4 HAKAN TEKŞEN

    SİVAS 5 YUSUF AKGEDİK

    ŞANLIURFA 1  

    ŞANLIURFA 2  

    ŞANLIURFA 3  

    ŞANLIURFA 4  

    ŞANLIURFA 5  

    ŞANLIURFA 6  

    ŞANLIURFA 7  

    ŞANLIURFA 8  

    ŞANLIURFA 9  

    ŞANLIURFA 10  

    ŞANLIURFA 11  

    ŞANLIURFA 12  

    ŞANLIURFA 13  

    ŞANLIURFA 14  

    ŞIRNAK 1  

    ŞIRNAK 2  

    ŞIRNAK 3  

    ŞIRNAK 4  

    TEKİRDAĞ 1 BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA

    TEKİRDAĞ 2 MEHMET AYTEKİN

    TEKİRDAĞ 3 EMR SEVİLMİŞ

    TEKİRDAĞ 4 İSMAİL ÖZTOK

    TEKİRDAĞ 5 BETÜL OKUYAN

    TEKİRDAĞ 6 GÜLENAY SUNA

    TEKİRDAĞ 7 KARDELEN EVCİMEN

    TEKİRDAĞ 8 ERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN

    TOKAT 1 ERDOĞAN KILINÇ

    TOKAT 2 HARUN KILIÇOĞLU

    TOKAT 3 EMİN AKBABA

    TOKAT 4 DİLEK FERDA YAMANLAR

    TOKAT 5 ERSİN EVRAN

    TRABZON 1 SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU

    TRABZON 2 YAVUZ KAYNAR

    TRABZON 3 ÖMÜR ÖZDEMİR

    TRABZON 4 EMİNE SPOR

    TRABZON 5 ASİL MADENLİ

    TRABZON 6 KEMAL BAKIRCI

    TUNCELİ 1  

    UŞAK 1 AYŞE DEVRİM OĞUR

    UŞAK 2 ÖNDER AKAR

    UŞAK 3 AKIN METE

    VAN 1  

    VAN 2  

    VAN 3  

    VAN 4  

    VAN 5  

    VAN 6  

    VAN 7  

    VAN 8  

    YALOVA 1 BUKET ÇINAR GELİR

    YALOVA 2 EMRAH KAZDAL

    YALOVA 3 BURKAY HASDEMİR

    YOZGAT 1 ASLI YAPAR ŞAKTANLI

    YOZGAT 2 BEKİR ZAFER İLKEN

    YOZGAT 3 ASLI ŞİMŞEK

    YOZGAT 4 KÖKSAL KAPLAN

    ZONGULDAK 1 FATMA KILIÇARSLAN

    ZONGULDAK 2 ŞENER BOSTANCI

    ZONGULDAK 3 DİLAN GÜLLE

    ZONGULDAK 4 TÜRKAN BAYTEKİN

    ZONGULDAK 5 UMUR OZAN ŞAHİN

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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