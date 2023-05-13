14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanılacak. Seçmenler, gerek oy kullanma işlemi öncesinde gerekse sonrasında partilerin milletvekili adayları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu yönde, il il TİP milletvekili aday listesi de en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında seçime giren Türkiye İşçi Parti'nin de milletvekili adayları belli oldu. Buna göre; Barış Atay Antalya’da ikinci sıradan, Sera Kadıgil İstanbul 1’inci bölge birinci sıradan, Erkan Baş İstanbul 3’üncü bölge birinci sıradan, Ahmet Şık İstanbul 2’nci bölge birinci sıradan aday oldu. Peki, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Muş, Diyarbakır ve İstanbul başta olmak üzere il il TİP milletvekili adayları kimler? İşte, 14 Mayıs 2023 seçimleri TİP milletvekili adayları tam liste