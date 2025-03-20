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        Tipide TIR'lar mahsur kaldı!

        Kars-Ardahan kara yolunda yoğun kar yağışı etkili oldu. Bölgede tipi nedeniyle çok sayıda TIR mahsur kaldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 09:56 Güncelleme: 20.03.2025 - 09:56
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        Tipide TIR'lar mahsur kaldı!
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        Kars-Ardahan kara yolu, Çıldır güzergahında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

        İHA'nın haberine göre Arpaçay Doğruyol Köyü bölgesinde onlarca araç kara saplanırken, özellikle uluslararası yük taşımacılığı yapan TIR sürücüleri zor anlar yaşadı.

        Kara hazırlıksız yakalanan TIR'lar nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ve belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda trafik akışı yeniden normale döndü.

        Yetkililer, bölgede kar yağışının devam edeceğini ve buzlanma riskine karşı sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

        Kars'ın yüksek kesimlerindeki bazı köylerde ise gün içerisinde etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Akşam saatlerinde bölgede etkisini aralıklarla sürdüren kar yağışıyla birlikte sis hakim oldu. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü bölgeler için sürücülere uyarılar ardı ardına geldi.

        Yoğun kar yağışının ve sisin ulaşımı olumsuz etkilemeye devam etmesi beklenirken, yetkililer sürücüleri kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyardı.

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