Tipik bir İtalyan-Amerikan lezzeti: Evde pratik ve kolay sarımsaklı ekmek yapımı
İtalyan-Amerikan mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan sarımsaklı ekmek, sıcacık fırından çıktığında herkesin iştahını kabartır. Kokusuyla bile insanı cezbeden bu pratik atıştırmalık, İtalyan lezzetlerinin Amerikan damak tadıyla buluşmasıyla ortaya çıkar. İşte sıcacık sarımsaklı ekmek tarifi!
İncecik dilimlenmiş ekmek dilimlerinin üzerine bolca tereyağı ve sarımsak sürülerek hazırlanan bu lezzet, akşam yemeğinin yanında veya partilerin vazgeçilmez atıştırmalığı olarak sofralarda yerini alır. Evde kolayca yapılabilen bu tarif, misafirlerinizi etkilemenin en pratik yollarından biridir. İşte, sizin için hazırladığımız sarımsaklı ekmek tarifi!
MALZEMELER (8 porsiyon için)
12 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
4 diş sarımsak, ince doğranmış
1 büyük yumuşak İtalyan veya Fransız somunu
Çeyrek bardak rendelenmiş Parmesan
2 yemek kaşığı maydanoz yaprağı
HAZIRLANIŞI
Fırınınızı önceden 230 dereceye kadar ısıtın.
Orta ateşte tereyağını eritin ve bir kaba alın.
Sarımsakları ekleyin ve karıştırın.
Tereyağı altın rengine gelene ve sarımsaklar çok hoş kokulu olana kadar yaklaşık 3 dakika pişirin.
Ekmeği uzunlamasına ikiye bölün.
Kabuğu sarımsaklı tereyağıyla serbestçe fırçalayın. Ekmeğin kesik tarafı yukarı gelecek şekilde çevirin.
Ekmeğin kesilmiş kenarlarını daha fazla sarımsaklı tereyağıyla serbestçe fırçalayın ve kalan sarımsakları üstüne eşit şekilde dağıtın.
Sarımsaklı tereyağının tamamını kullanmalısınız.