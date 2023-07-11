Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Kırmızı ışıkta geçen TIR, otomobili hurdaya çevirdi: 1 ölü, 1 yaralı

        Eskişehir'de kırmızı ışıkta geçen TIR'ın çarptığı otomobildeki Ali Osman Çalışkan hayatını kaybetti, Erol Arda ağır yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 18:21
        TIR kırmızı ışıkta geçti: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de kırmızı ışıkta geçen TIR'ın çarptığı otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Feci kaza, Çifteler-Konya kara yolu 5'inci kilometresindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen Abdülkadir Büyükakdağ'ın kullandığı rulo kağıt yüklü TIR, otomobile çarptı.

        Savrulan TIR, çarptığı otomobilin üzerine devrildi. Otomobildeki Ali Osman Çalışkan hayatını kaybetti, Erol Arda ağır yaralandı. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Arda, tedavi altına alındı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan TIR şoförü Büyükakdağ ise gözaltına alındı.

        Kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kavşaktaki kırmızı ışıkta geçen TIR'ın hızla otomobile çarptığı görüldü.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        #eskişehir haberleri
        #trafik kazası
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den açıklamalar
        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den açıklamalar
        Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme
        Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme
        "50 liralık damacanada suyun maliyeti 1 lira"
        "50 liralık damacanada suyun maliyeti 1 lira"
        Tarihi NATO Zirvesi başladı
        Tarihi NATO Zirvesi başladı
        Tehlikeli sıcak hava dalgası yaklaşıyor!
        Tehlikeli sıcak hava dalgası yaklaşıyor!
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
        En çok yemek yiyen ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı?
        En çok yemek yiyen ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı?
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Biden - Sunak görüşmesinde dikkat çeken Türkiye detayı
        Biden - Sunak görüşmesinde dikkat çeken Türkiye detayı
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Üç perdede Özkan Uğur
        Üç perdede Özkan Uğur
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        Galatasaray'da Paredes bekleyişi
        Galatasaray'da Paredes bekleyişi
        50 gün boyunca avlanmıyor, beslenmiyorlar... Ölümüne nöbet!
        50 gün boyunca avlanmıyor, beslenmiyorlar... Ölümüne nöbet!