Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Beşiktaş, Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak. Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm bilgiler
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Beşiktaş, Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak müsabaka, (TSİ) 21.00'de başlayacak. İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Eksikler
Tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ile UEFA listesinde yer almayan Ante Rebic maç kadrosunda yer almayacak.
232. Avrupa maçı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 232. kez sahne alacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 231 müsabakada 85 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda fileleri 302 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 347 gol gördü.
MUHTEMEL 11
Mert
Rosier
Necip
Colley
Masuaku
Amir
Onur
Salih
Gedson
Muleka