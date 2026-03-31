        Haberler Gündem Güvenlik TIR'ın otomobile çarpıp sürüklediği kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı

        TIR’ın otomobile çarpıp sürüklediği kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı

        Eskişehir'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen TIR'ın çarptıktan sonra metrelerce sürüklediği otomobildeki Kezban Çivi öldü, sürücü Zafer Çivi ile Ela Can Çivi yaralandı

        Giriş: 31.03.2026 - 09:48 Güncelleme:
        TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        Eskişehir’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen TIR’ın çarptıktan sonra metrelerce sürüklediği otomobildeki Kezban Çivi (43) öldü, sürücü Zafer Çivi (48) ile Ela Can Çivi (18) yaralandı. Kaza seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıdı.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        Kaza, Eskişehir- Seyitgazi karayolunda meydana geldi. M.Ç. (60) idaresindeki çekici TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrularak karşı şeride geçen TIR, Seyitgazi’den Eskişehir istikametine giden Zafer Çivi yönetimindeki otomobile çarparak, metrelerce sürükledi. İki araç da şarampole devrilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde sıkışan Kezban Çivi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan Ela Can Çivi ile Zafer Çivi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ela Can Çivi’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada ölen Kezban Çivi’nin cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        WSJ: Hürmüz kapalı kalsa bile Trump saldırıları sona erdirmeye hazır
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Türkiye ve 7 ülkeden ortak açıklama
        Apartmanlarda 'borç listesi' asılamayacak
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Eşel mobil sisteminin enflasyona olası etkileri neler?
        Kimlerin işsizlik maaşı kesilir?
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Z kuşağının tanık olduğu tarihi krizler!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        "Sen hâlâ kalbimde yaşıyorsun"
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        "Türkiye'de futbol çok çılgınca"
