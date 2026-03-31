TIR’ın otomobile çarpıp sürüklediği kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı

MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıkoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı. MİT ve Suriye İstihbarat Servisi'nin ortak yürüttüğü çalışma sonucu yakalanan firari casus Sığırcıkoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde adli mercilere teslim edildi.