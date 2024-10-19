Tırnak sağlığınız vücudunuz hakkında uyarıda bulunuyor olabilir: Güçsüz ve kırılgan tırnaklar neyin belirtisi?

Tırnaklar yalnızca estetik bir unsur değil, sağlığın bir göstergesi olarak da önem taşır. Kırılgan, ince veya çatlayan tırnaklar yaşlanma, besin eksiklikleri, çevresel faktörler ve bazı tıbbi durumlar gibi çeşitli sebeplerden kaynaklanabilir. İşte detaylar!