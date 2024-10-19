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        Haberler Yaşam Tırnak sağlığınız vücudunuz hakkında uyarıda bulunuyor olabilir: Güçsüz ve kırılgan tırnaklar neyin belirtisi?

        Tırnak sağlığınız vücudunuz hakkında uyarıda bulunuyor olabilir: Güçsüz ve kırılgan tırnaklar neyin belirtisi?

        Tırnaklarınız kolayca kırılıyor veya çatlıyorsa, yalnız değilsiniz. Yaşlanma, besin eksiklikleri veya çevresel faktörler gibi çeşitli sebeplerle tırnaklar zayıflayabilir. Peki, kırılgan tırnaklarla nasıl başa çıkabilirsiniz? İşte bilmeniz gerekenler!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 17:30 Güncelleme: 19.10.2024 - 17:30
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        Tırnaklar yalnızca estetik bir unsur değil, sağlığın bir göstergesi olarak da önem taşır. Kırılgan, ince veya çatlayan tırnaklar yaşlanma, besin eksiklikleri, çevresel faktörler ve bazı tıbbi durumlar gibi çeşitli sebeplerden kaynaklanabilir. İşte detaylar!

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        KIRILGAN TIRNAKLARIN NEDENLERİ

        YAŞLANMA

        Yaşlandıkça tırnaklar daha ince ve zayıf hale gelebilir. Tırnakların yapısındaki keratin üretimi yaşla birlikte yavaşlar, bu da kırılganlığa yol açabilir.

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        BESİN EKSİKLİKLERİ

        Biyotin, çinko ve demir gibi besinler sağlıklı tırnaklar için gereklidir. Özellikle demir eksikliği, kırılgan tırnakların gelişimine doğrudan katkıda bulunabilir. Bu besin maddelerinin eksikliği, tırnakların güçsüzleşmesine ve kolayca kırılmasına neden olabilir.

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        İLAÇLAR

        Retinoidler, antiretroviraller ve kemoterapi gibi bazı ilaçlar tırnakların yapısını zayıflatarak kırılganlığa neden olabilir.

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        TRAVMA VE TEKRARLAYAN MİKROTRAVMALAR

        Tırnakları ısırma, koparma veya darbe gibi mikrotravmalar tırnakların zamanla zayıflamasına yol açabilir. Bu tür tekrar eden hareketler, tırnakların kırılmasına zemin hazırlar.

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        ÇEVRESEL FAKTÖRLER

        Soğuk ve kuru hava, temizlik ürünlerinde bulunan kimyasallar gibi çevresel faktörler, tırnaklardaki nemi emerek onları zayıflatabilir. Bu da tırnakların kırılgan hale gelmesine sebep olabilir.

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        TIBBİ DURUMLAR

        Tiroid bozuklukları, demir eksikliği anemisi, sedef hastalığı, egzama, Raynaud hastalığı, osteoporoz, diyabet ve mantar enfeksiyonları gibi bazı tıbbi durumlar tırnak kırılmalarına yol açabilir.

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        SIK SIK EL YIKAMA

        Elleri tekrar tekrar ıslatıp kurutmak, tırnakların nemini kaybetmesine ve kırılgan hale gelmesine neden olabilir. El hijyeni önemlidir ancak sık el yıkama, tırnak sağlığını olumsuz etkileyebilir.

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        TIRNAK BAKIMI ALIŞKANLIKLARI

        Oje, akrilik tırnak ve aseton bazlı oje çıkarıcıların sık kullanımı tırnakların doğal yapısını zayıflatabilir. Bu ürünlerin aşırı kullanımı, tırnakların kuruyup kırılmasına neden olabilir.

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        KIRILGAN TIRNAKLARI GÜÇLENDİRME YOLLARI

        Kırılgan tırnakların tedavisi, düzenli tırnak bakımı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla mümkündür. İşte tırnakları güçlendirmek için bazı öneriler:

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        NEMLENDİRME

        Lanolin veya alfa-hidroksi asitler (AHA'lar) içeren bir krem veya losyonla ellerinizi ve tırnaklarınızı düzenli olarak nemlendirin. Bu ürünler, tırnakları nemlendirerek kırılganlığı azaltabilir.

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        BİOTİN TAKVİYESİ

        B7 vitamini olarak bilinen biotin takviyeleri, tırnakların güçlenmesine katkı sağlayabilir. Biotin, sağlıklı tırnak büyümesini destekleyen önemli bir vitamindir.

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        TIRNAK BAKIMINDA DİKKAT EDİN

        Tırnaklarınızı düzenli olarak kesin ve törpüleyin. Kenarlarını yuvarlatmak, çatlamaları önlemeye yardımcı olabilir. Tırnaklarınızı koparmaktan veya ısırmaktan kaçının; bu davranışlar tırnakları zayıflatabilir.

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        DÜZENLİ NEMLENDİRME

        Ellerinizi ve tırnaklarınızı düzenli olarak nemlendirin. Özellikle sık el yıkıyorsanız, bu alışkanlık tırnakların sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

        Kaynak: Medical News Today, Health, Healthline

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