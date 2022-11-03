Tiroid ameliyatı riskli midir?

Araştırmalar tüm dünyada tiroid kanseri görülme sıklığının yüzde 185 arttığını göstermektedir. Ülkemizde 10 milyondan fazla tiroid hastası olduğu bildirilmektedir ve neredeyse her üç kişinin birinde tiroid bezi ile ilgili yakınmaların olduğu bilinmektedir. Peki vücudumuzda bir orkestra şefi olarak görev yapan ve hayati önem arz eden bir organ olan tiroid bezi cerrahisi riskli midir? Tiroid bezi ile ilgili ameliyat sonrasında ses kısıklığı çok görülür mü? Tiroid bezi ameliyatları sonrasında ne gibi komplikasyonlar görülür?

Tiroid bezi, nefes borusunun ön kısmında yer alan, yaklaşık 20 gr. ağırlığında kelebeğe benzeyen bir bezdir ve tüm vücudumuz için gerekli olan tiroid hormonlarını salgılar. Tiroid hormonlarının az salgılanmasına hipotiroidi, fazla salgılanmasına hipertiroidi denir. Vücuttaki önemli görevleri nedeniyle tiroid bozuklukları önemli sağlık sorunlarına yol açar.

HANGİ TİROİD HASTALIKLARI AMELİYAT GEREKTİRİR?

-Tiroid bezinde görülen şüpheli nodüller (Nodüllerin büyüklüğü, takibi ve patolojisi önemlidir.)

-Guatr (Büyük tiroid bezi)

-İyi huylu tiroid nodülleri

-Aşırı aktif tiroid bezi (Zehirli guatr gibi)

-Tiroid kanseri

TİROİD BEZİ AMELİYATLARI NELERDİR?

-Tiroid bezinin yarısının çıkarılması

-Tüm tiroid bezinin yaklaşık tamamının çıkarılması

-Tiroid bezinin hiçbir dokusu bırakılmadan tamamının çıkarılması

TİROİD AMELİYATI ÖNERİLEN HASTALAR MUTLAKA AMELİYATI YAPACAK CERRAHA ŞU SORULARI SORMALIDIR;

-Ameliyatın neden gereklidir?

-Ameliyat dışı tedavi mümkün mü?

-Siz bu ameliyat konusunda deneyimli misiniz?

-Ameliyat sonrası ne gibi sorunlarla karşılaşabilirim?

TİROİD AMELİYATININ EN ÖNEMLİ RİSKLERİ NELERDİR?

-Kanama, tiroid ameliyatları sonrasında yüzde 1-2 oranında görülür. Ameliyat bölgesinde biriken kan ve pıhtı soluk borusuna bası yaparak, hastanın boğulmasına neden olabilir. Öyle ki ameliyat sonrası kanama ilk 24 saatte görülebilse de, ameliyat sonrası dakikalar içinde gerçekleşen ciddi kanamalar hastanın ölümüne yol açabilir. Böyle riskli hastalar yakından takip edilmelidir. Hatta ciddi solunum sıkıntısı olan hastaların yaraları yatağında açılarak kan ve pıhtı dışarı alınır ve hastanın boğulması önlenir.

-Sinir yaralanması, tiroid ameliyatları sonrasında en çok korkulan durumlardan biride hastada kalıcı ses kısıklığıdır. Ameliyat ses sinirlerine yakın bir bölgede gerçekleşmektedir. Tiroid cerrahisi sonrası ses sinirinin yaralanma oranı yüzde 1 civarındadır. Ses kısıklığı geçici olabildiği gibi, ömür boyu kalıcı da olabilir. Yine iki taraflı ses sinirinin zarar görmesi durumunda kalıcı solunum zorluğu görülebilir.

-Tiroid ameliyatı sırasında vücudumuzun kalsiyum dengesini sağlayan paratiroid bezlerinin zarar görmesi sonucu, dudak, el ve ayaklarda karıncalanma, kas seğirmeleri, kas krampları, çenede kilitlenme gibi geçici veya kalıcı hasarlar görülebilir.

Ayrıca tiroid cerrahisi sonrasında ameliyat bölgesinde yara enfeksiyonu, ses çatallaşması, ses yumuşaması, boğuk ses çıkarma, yutma güçlüğü gibi sorunlar da görülebilmektedir. Bu nedenle tiroid ameliyatları mutlaka deneyimli ekip tarafından yapılmalıdır.

TİROİD AMELİYATI SONRASI NORMAL YAŞAM NASIL SÜRDÜRÜLÜR?

Tiroid ameliyatınız deneyimli ekip tarafından hiçbir sorun çıkmadan yapıldığı takdirde, normal yaşantınıza en geç bir hafta içerisinde dönersiniz. Tiroid cerrahisi sonrası alınan bezin miktarına göre kan tiroid hormonlarının seviyesi düşer. Bunun yerine konulması çok önemlidir. Aksi takdirde hipotiroidi denilen, özellikle kilo alınıma neden olan birçok sorunla karşılaşılır. Ameliyat sonrası bizim tiroid hormon replasmanı dediğimiz ilaç kullanımı doktorunuz tarafından mutlaka düzenlenmelidir.