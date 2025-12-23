Habertürk
Habertürk
        Tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Nedret Denizhan vefat etti - Magazin haberleri

        Tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Nedret Denizhan vefat etti

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının duayen sanatçılarından Nedret Denizhan vefat etti

        Giriş: 23.12.2025 - 21:33 Güncelleme: 23.12.2025 - 21:33
        Nedret Denizhan vefat etti
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının duayen sanatçılarından Nedret Denizhan vefat etti. Denizhan vefatına ilişkin İBB Şehir Tiyatroları, "Tiyatromuzun duayen sanatçılarından Nedret Denizhan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı.

        Nedret Denizhan için 25 Aralık'ta saat 11.00'de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde veda töreni düzenlenecek. Cenaze namazı ise aynı gün Üsküdar Şakirin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak ve Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

        NEDRET DENİZHAN HAKKINDA

        1946 yılında İstanbul’da doğan Nedret Denizhan, henüz 8 yaşındayken İBB Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü’nde tiyatroya başladı. Yaklaşık 10 yıl boyunca çeşitli oyunlarda oyuncu ve reji asistanı olarak görev aldı. 1964 yılında Aydın Gün’ün isteğiyle Şehir Operası’na geçti; burada konduvitlik ve reji asistanlığı yaptı, operetlerde rol aldı.

        Şehir Operası’nın kapanmasının ardından yeniden Şehir Tiyatrolarına dönen Denizhan, oyunculuğun yanı sıra yardımcı yönetmenlik ve sahne direktörlüğü görevlerini üstlendi.

        1974 yılında Muhsin Ertuğrul tarafından eğitim amacıyla Almanya’ya gönderilen sanatçı, 1977’de yönetmenliğe başladı. 1980-1988 yılları arasında yönetmenliğin yanı sıra dramaturgluk görevini de sürdürdü. Radyo tiyatrosu ve film seslendirme yönetmenliği de yaptı.

        Nedret Denizhan'ın Şehir Tiyatrolarında yönettiği oyunlar arasında 'İçerdekiler', 'Çulsuzlar', 'Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe', 'Şampiyonlar', 'Bir Garip Oyun', 'Küçük Nasrettin', 'Derya Gülü', 'Sekiz Kadın', 'Kim Kimi Kimle', 'Yaprak Dökümü', 'Balıkesir Muhasebecisi', 'Kahvehane', 'Figaro’nun Düğünü', 'Öyle Bir Nevcivan', 'İkili Oyun', 'Vişne Bahçesi', 'Kralın Kısrağı', 'Döne Döne Oskar', 'Patavatsız Hanımefendi', 'Bisküvi Adam' ve 'Cibali Karakolu' yer alıyor.

        Denizhan'ın rol aldığı oyunlar arasında ise 'Yerma', 'Kubilay', 'Dünyanın Düzeni', 'Oyuncakçı Dede', 'Cyrano de Bergerac', 'Fazilet Eczanesi', 'Tarla Kuşu', 'Büyük Çınar', 'Sonuna Kadar', 'Atinalı Timon', 'Sinekler', 'Venedik Taciri', 'Ah Baba Vah Baba' ve 'Kralın Kısrağı' bulunuyor.

