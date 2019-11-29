'Tiyatroculara emanet ettik'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Antalya Şehir Tiyatroları'nın yeni Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran da hazır bulundu. Antalya Şehir Tiyatroları ile ilgili alınan kararlar sonrasında basında ve sosyal medyada gerçeği yansıtmayan açıklamalar, yanlış bilgilerle hazırlanan ve dolaşıma giren videolarla kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğine dikkat çeken Başkan Muhittin Böcek, hiçbir zaman siyasi nedenlerle karar almadığının altını çizerek konuyla ilgili görüşlerini "İşi ehline vermek, liyakati esas almak ve haksızlık yapmamak hayatım boyunca benimsediğim prensipler oldu. Dolayısıyla geçmişte olduğu gibi, bugün de bu düşüncelerle hareket ettim. Antalya Şehir Tiyatroları'nın son üç yılda 7 milyon ₺'ye yakın bir bütçesi olmasına rağmen, yeni bir yetişkin oyunu ortaya koyamadığını, sürekli her türlü dekoru ekipmanı hazır olan ve provaları yapılmış eski oyunlarını tekrarladıklarını ve bütçesi 51 bin ₺ olan sadece 2 yeni çocuk oyunu sahneleyerek verimli bir çalışma sergileyemediklerini gördük" şeklinde dile getirdi.

AŞT'de çalışmış 39 müzisyen, oyuncu ve teknik personelin işe giriş yöntemlerinin yasal olmadığını da vurgulayan Muhittin Böcek, Teftiş Kurulu'nun 2016'da yaptığı denetimde bu çalışanların saat ücretli olarak istihdam edilmesinin yasal olmadığının belirtilmesine rağmen eski yönetim tarafından bu konuda herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi. Böcek, istihdam şekilleri doğru olmadığı için bu personelin iş akitlerinin yasa gereği sonlandırıldığını ifade ederek şunları söyledi; "Şimdi soruyorum sizlere, bu arkadaşları yanlış şekilde işe alıp mağdur edenler mi suçlu, yoksa kanunları uygulayan Muhittin Böcek mi? Bu arkadaşlarıma da sormak istiyorum, sizleri mağdur eden kişilere karşı da bu eylemleri yapacak mısınız?"

Yönetmelikte yapılan değişiklikle tiyatroyu tiyatrocuların yönetir hale gelmesinin önünü acıktıklarını vurgulayan Muhittin Böcek, kısıtlamaya neden olan 2 maddede yapılan değişiklikle teknik olarak alınacak kararlarda bir eksiklik olmaması için teknik müdür konumundaki sahne yöneticisinin de yönetim kurulunda görev almasının sağlandığını söyledi. Böcek, "Kurul gerekli görürse alınan bazı kararları başkanlık makamı onayına sunabilir" şeklindeki muğlâk ifadelerin de, şeffaf ve hesap verilebilir bir idare anlayışı ile "turne programları ve bütçe ile ilgili kararların başkanlık makamına sunulması" şeklinde net bir ifadeyle değiştirildiğini belirtti.

Muhittin Başkan Böcek, genel sanat yönetmeninin belirlenmesiyle ilgili olan 23 maddede yapılan değişikliğin ise bu görevi layıkıyla yerine getirebilecek, yıllarını tiyatroya vermiş birçok kişi ve sanatçıyla çalışma şansını ortaya çıkardığını belirterek, şunları kaydetti; "Kısıtlamayı ortadan kaldırarak, tiyatroyu tiyatroculara emanet ettik. Yaptığımız bu değişiklikler ile 105 yıldır perdelerini aralıksız açan İstanbul Şehir Tiyatroları başta olmak üzere Eskişehir, Kocaeli gibi şehir tiyatrolarının genel sanat yönetmeni belirleme maddesini de aynen uygulamış olduk. Asıl şimdi istenilen herhangi biri, hangi meslekten olursa olsun, genel sanat yönetmeni olamayacak ve tiyatroyu tiyatrocular yönetecek."

"Antalya Şehir Tiyatroları, bu sezon perdelerini açamadıysa, bu hukuksuz yapılan kadrolaşma yüzündendir" diyen Muhitin Böcek, AŞT'nin idari ve sanatsal kadrolarının liyakat ve tecrübeyi göz önüne alarak, yeniden yapılandırıldığının altını çizdi. Başkan Böcek AŞT'nin yeni Genel Sanat Yönetmeni'nin çok sayıda oyunda görev almış, pek çok öğrenci yetiştirmiş, geçen dönem sürgün edilerek 45 yıl boyunca kömür ve baca denetimi yaptırılan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu Gökhan Avkıran olduğunu açıkladı. 4 Aralık Çarşamba günü, tiyatro ve sinema alanında ulusal ve uluslararası alanda başarılı işlere imza atmış, Mustafa Avkıran, Şebnem Sönmez, Mine Tüzel Tüfekçioğlu Ayşe Nil Şanlıoğlu ve Ayşegül Ünsal'dan oluşan jürinin şehir tiyatrolarında görev alacak oyuncuları seçeceğini de dile getiren Böcek, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve konservatuvar mezunu olan herkes, 3 Aralık tarihine kadar belediyeye şahsen müracaat ederek seçmelere katılabilecek. Hatta yasa gereği işine son verilen arkadaşlar da başvuruda bulunabilir" dedi. Muhittin Böcek, AŞT'nin Antalya'nın önemli bir değeri olduğunun altını çizerek, "Antalyamıza ve onun değerlerine en iyi şekilde sahip çıktığımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Sanata ve sanatçılarımıza hak ettiği değeri veren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve perdeleri açık tutmaya ve doğrudan yana olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.