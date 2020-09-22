Tiyatrolara rekor düzeyde yardım

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Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 - 2021 sanat sezonu için başvuruda bulunan toplam 328 özel tiyatro projesine rekor düzeyde yardım sağladı. Geçmişten günümüze bir sanat sezonunda verilen tarihin en büyük yardım miktarı olan 12 milyonTL ödeneğe toplam 390özel tiyatro başvuruda bulundu. Değerlendirme Kurulu, yapılan başvurular içerisinden 75 çocukoyunu, 199 profesyonel ve 54 geleneksel olmak üzere toplam 328 özel tiyatro projesine destek sağlanmasına karar verdi.

Bu yıl yönetmelikteki değerlendirme ölçütlerine 'Profesyonel tiyatrolar kategorisinde başvurular için başvuru sahibinin sigortalı çalıştırdığı personel sayısı' maddesi de eklenmişti. Bu kapsamda da profesyonel kategoride sigortalı personel istihdam edenlerin değerlendirme sonuçları bir üst dereceye taşındı ve çocuk oyunu kategorisinde sigortalı personel istihdam edenlere de ek maddî katkıda bulunuldu. Türk tiyatrosunu bütün yönleriyle desteklemek amacıyla son yıllarda olduğu gibi Türk oyun yazarlarının eserlerine yine öncelik verildi. Profesyonel tiyatrolar kategorisinde yardım yapılması uygun görülen projelerden, Türk oyun yazarlarına ait olanlarına 4 bin lira tutarında ek katkı sağlandı. 2020'de profesyonel kategoride destek sağlanan projelerin yaklaşık % 86’sını Türk oyun yazarları oluşturdu.

Yönetmelikte yapılan düzenleme ile profesyonel kategori için 80 bin TL olan yardım üst limiti 150 bin TL'ye, proje maliyetinin % 50'si olarak belirlenen destekleme oranı da % 70'e yükseltildi. Geleneksel kategori için belirlenmiş olan 30 bin TL üst limit ise korundu.