Tiyatronun kalbi AKM'de atıyor Türkiye'nin kültür ve sanat merkezi, en yeni ve gelişmiş sahne teknolojisiyle seçkin etkinliklere ev sahipliği yapan AKM, yılın ilk aylarında devlet tiyatrolarının ve özel tiyatroların oyunlarından ve müzikallerden oluşan dopdolu bir program sunacak.

RUMUZ GONCAGÜL

5- 6 Ocak- AKM Tiyatro Salonu-20:00 / İstanbul Devlet Tiyatroları

Zafer Algöz’ün yönettiği, Timur Selçuk’un müzikleriyle seyirciyle buluşan, 70'li yılların sonlarındaki toplumsal değişim ve ekonomik zorlukları, İnsaf Hanım ve kızı Gülsün'ün yaşamı üzerinden anlatan ‘Rumuz Goncagül’, 5-6 Ocak’ta AKM Tiyatro Salonunda sahnelenecek. Oktay Arayıcı’nın 1977 yılında yazdığı, günümüze kadar pek çok kez sahnelenen oyunun dekor tasarımı Nur Sinem Mete’ye, kostüm tasarımı Burcu Melek Bozan’a, ışık tasarımı İ. Önder Arık’a, dramaturjisi Derya Özer’e ait. Zafer Algöz’ün yönetmenliğini üstlendiği oyunun yönetmen yardımcılığını İşdar Gökseven, Eylem Yıldız ve Ergun Akvuran, koreografisini Kerem Kuraner, müzik direktörlüğünü Rahim Ozan Demir yapıyor. Oyunda karakterlere Dilek Güven, Eylem Yıldız, Şebnem Bilgeer, Efe Erkekli, Duygu Gökhan, Erdoğan Aydemir, Engin Delice, Ahmet Dizdaroğlu, Uğur Keleş ve Buğra Kağan Kahraman hayat veriyor.

RICHARD

7 Ocak- Türk Telekom Opera Salonu- 20:00

Shakespeare'in III. Richard'ını, Berna Moran çevirisiyle, Okan Bayülgen'in uyarlayıp yönettiği bu özel prodüksiyon, tiyatroseverleri sürükleyici bir hikâyeye davet ediyor.

'Richard' oyunu, 7 Ocak'ta Türk Telekom Opera Salonunda saat 20:00'de seyircisiyle buluşuyor. Kral III. Richard'ın kemiklerinin Leicester'da bulunmasıyla başlayan hikâye, adli tıp uzmanlarının uzun bir araştırma sürecine işaret ederken, küçük bir tiyatroda oyunu sahneleyen kimliksiz kriminal bir adamın dahil olduğu sıra dışı bir senaryoyu izleyiciye sunuyor. Modern filozof bakışıyla ele alınan bu yapıt, tiyatro ile gerçekliğin kesişim noktasında unutulmaz bir deneyim sunuyor.

TANGOPERA

12 ve 13 Ocak - AKM Tiyatro Salonu - 20:00 / İstanbul Devlet Tiyatrosu

Beyoğlu’nda eski bir han, zamana meydan okuyarak ayakta durmakta ve birbirinden renkli kiracılarına ev sahipliği yapmaktadır. Han sahibi Turgut Bey’in kızı evlenmek üzeredir ve herkesi tatlı bir telaş sarmıştır. Ancak bu sevinç kısa sürede yerini endişeye bırakır çünkü tüm kiracıları etkileyen kötü bir haber yayılır: Yaşadıkları tarihi han bir eğlence mekanına çevrilecek ve her biri yerinden olacaktır. Bu haber yetmezmiş gibi terslikler de üst üste gelir. Tüm bu zorluklara bir hal çaresi ararken dostlukları, vefaları, bağlılıkları ile sınanırlar. Ragıp Ertuğrul, ve Gökay Genç’in yazdığı beste ve müziği Burhan Şeşen, Gökhan Şeşen’e ait. 12 ve 13 Ocak’ta AKM Tiyatro salonunda seyirci karşısına çıkacak Tangopera’yı Elif Erdal yönetiyor.

FILM ON THE STAGE

14 Ocak- Türk Telekom Opera Salonu - 20:00

14 Ocak'ta Türk Telekom Opera Salonunda sahnelenecek olan 'Film on the Stage', sinema tarihinin unutulmaz yapıtlarının sahneye uyarlanacağı, ‘Titanik'ten ‘Pulp Fiction'a kadar birçok film müziği, dans, drama ve sahne etmenlerini seyircisi ile buluşturacak. Ersin Ayhan'ın yönettiği performansta, unutulmaz film şarkılarını Melis Kızılaslan, Zeynep Burcu Altınel ve Doruk Ören seslendirecek. Galip Emre'nin koreografisinde, seçkin dansçılar film sahnelerini canlandıracak. Kostüm tasarımından ışık tasarımına kadar birçok detay sanatseverlere unutulmaz bir gece vadediyor.

TİMSAH ATEŞİ

14 Ocak- AKM Tiyatro Salonu- 20:30

Meghan Tyler'ın kaleminden çıkan, Zeynep Anacan'ın çevirisiyle seyirciyle buluşan ‘Timsah Ateşi’ 14 Ocak saat 20:30'da AKM Tiyatro Salonunda sahnelenecek. Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç’in paylaştığı oyunu, Mehmet Ergen yönetiyor. 2019 Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali'nin en iyi oyunlar arasında yer alan ‘Timsah Ateşi’, 1989 yılında, Kuzey İrlanda’da sevgisiz bir evde, kötürüm bir baba ile 8 yıl hapis yatan asi bir kız olan Fianna (Hazar Ergüçlü) ve dindar ablası Alannah’ın (Funda Eryiğit) arasındaki çalkantılı hikâyeyi konu ediyor.

GIDION’UN DÜĞÜMÜ

19 Ocak 20:00 -20 Ocak 20:00 -21 Ocak 15:00- AKM Tiyatro Salonu /Ankara Devlet Tiyatrosu

Johnna Adams'ın kaleminden çıkan, Buğra Koçtepe'nin çevirisini ve yönetmenliğini üstlendiği ‘Gidion'ın Düğümü’, 19-20 Ocak 20:00’de ve 21 Ocak 15:00'te seyircisiyle AKM Tiyatro Salonunda buluşacak. Bu etkileyici oyun, 418 numaralı sınıfta bir ilkokul öğretmeni ile bir annenin dokunaklı randevusunu sahneye taşıyor.

SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ

23 Ocak- Türk Telekom Opera Salonu- 20:30

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’, 23 Ocak'ta Türk Telekom Opera Salonunda saat 20:30'da izleyicisiyle buluşacak. Doğu ve batı, eski ve yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran bu başyapıt, Serkan Keskin’in onlarca surete büründüğü bir oyunculuk, sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama olarak sahne alacak.

TOZ

26 Ocak- AKM Tiyatro Salonu- 19:00 ve 21:00

AKM Tiyatro Salonu, 26 Ocak günü saat 19:00 ve 21:00'de, ünlü yazar Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun kaleme aldığı ‘Toz’ adlı oyunu izleyicilerle buluşturacak. Oyun, Zerrin Tekindor’un etkileyici performansı ve Hira Tekindor’un yönetiminde, seyircilere unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşatacak.

Huzurlu olmayan bir evde büyüyen Handan, içinde keşfedilmemiş seslerle dolu bir dünyaya adım atar. Yetişkinliğinde, 1960'lardan günümüze uzanan Handan ve annesi Feri'nin dokunaklı öyküsü, aile bağları ve zamanın izlerini taşıyan bir hikâyeyi sahneleyecek. ‘Toz’, seyircilere duygusal bir yolculuk vaat ediyor.

ŞAKŞAKÇILAR

29 Ocak- AKM Tiyatro Salonu- 20:00

AKM Tiyatro Salonu, 29 Ocak'ta saat 20:00'de, ‘Şakşakçılar’ adlı oyun ile kahkaha dolu bir geceye ev sahipliği yapacak. Fransız yazar Fred Radix'in eseri olan ‘Şakşakçılar’, Gülce Ünlü'nün çevirisi ve Çağlar Çorumlu'nun yönetimiyle izleyicilerle buluşacak. Aynı zamanda başrolünde Çağlar Çorumlu'nun yer aldığı bu eğlenceli tiyatro oyunu, Emrah Eren’in proje danışmanlığı ile sahnelenecek.

1895 yılında, Paris tiyatrolarının başarı dolu günlerinde, ünlü şakşakçı şefi Auguste Levasseur, ekibi tarafından terk edilir. Acemi şakşakçılarla birlikte hazırlanması gereken büyük müzikal trajedinin prömiyeri için son dakika prova süreci başlar. Prova süreci komik olaylarla dolu bir hikayeye dönüşür. Dugommier'nin müzisyen kız kardeşi Fauvette'in katılımı, provayı renklendirir.

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HAMİYET MÜZİKALİ

8 Şubat- AKM Tiyatro Salonu- 20:30

Deniz Madanaoğlu’nun yazdığı yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun üstlendiği ‘Hamiyet’ müzikali bir işçi mahallesinde eşi ve iki kızıyla mutlu sakin bir hayat sürdüren Hamiyet’in 1980 darbesiyle hayatının alt üst olmasını anlatıyor. Oyunun müzikal hikayesi ve şarkı sözleri Peyk grubunun solisti İrfan Alış tarafından yapıldı. ‘Hamiyet’ müzikalinde başrolde Aslı İnandık oynarken oyuncu kadrosu da Bilgesu Kural, Cansu Bahadır, Esra Kızıldoğan, Ezgi Çelik, Sabahattin Yakut, Sermet Yeşil, Uygar Özçelik ile Peyk grubu eşlik ediyor. Grup üyeleri Barış Tokgöz, Ertan Çalışkan, İrfan Alış, Özgür Ulusoy ve Serdal Ersoy’dan oluşuyor. ‘Hamiyet’ Müzikali 8 Şubat saat 20:30’da AKM Tiyatro Salonunda seyircisiyle buluşacak.

AMADEUS

Türk Telekom Opera Salonu- 13 Şubat 20:30- 25 Şubat 19:30

Türk Telekom Opera Salonunda, Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ve Antonio Salieri'in etkileyici hikayesi, ‘Amadeus’ 5. Sezonu ile sahne alacak. Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen bu muazzam tiyatro eserinin, başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer paylaşıyor. Tüm temsillerini kapalı gişe oynayarak 260 bin seyirciye ulaşan ‘Amadeus’, 2022 Afife Tiyatro Ödülleri’nde Haldun Dormen Özel Ödülü'ne layık görüldü.

VEDA

AKM Tiyatro Salonu- 1 Mart - 20:30

Ayşe Kulin'in sevilen eseri ‘Veda’, Nedim Saban’ın uyarlaması ve yönetimiyle 1 Mart'ta AKM Tiyatro Salonu'nda tiyatroseverlerle buluşuyor. Ayşe Kulin'in dedesi Ahmet Reşat'a hayat verdiği otobiyografik roman Osmanlı'nın son maliye nazırı olan dedesinin öyküsünü, Kurtuluş Savaşı yılları ve Cumhuriyet'in kuruluşunu sımsıcak bir konak ve aşk hikâyesi olarak anlatıyor.

Başrollerde usta tiyatro sanatçısı Nevra Serezli ve Leyla Feray yer alıyor. Eylül Gürcan ve Ayşe Ayter gibi ödüllü tasarımcıların imzasını taşıyan oyunu 1 Mart tarihinde saat 20:30’da AKM Tiyatro Salonunda izleyebilirsiniz.

AYDINLIKEVLER

5 Mart- Türk Telekom Opera Salonu- 20:30

Yaşamak, zemheriye ve yokluğa direnmek ve Amerika’yla baş etmek üzerine dar gelirli ama zengin bir öykü… Burası Aydınlıkevler ve babaannem Amerika’ya karşı!!! Başrolleri Salih Bademci ve Demet Akbağ'ın paylaştığı Yılmaz Erdoğan’ın 20 yıl aradan sonra yazdığı tiyatro oyunu 'Aydınlıkevler' Türk Telekom Opera Salonunda tiyatroseverler ile buluşuyor. Genç yetenekler Burak Dakak, Sinem Ünsal, Nebi Tolga Yılmaz, Sevda Baş, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Zeynep Kiraz Tosun da kadroda yer alıyor.

Detaylı bilgi için www.akmistanbul.gov.tr adresi ziyaret edebilirsiniz.