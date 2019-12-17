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Haberlerİş-Yaşam

TMO'nun fındık, kuru üzüm ve incir alımları yıl sonuna kadar sürecek

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünün fındık, çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir alımları 31 Aralık'ta sona erecek.

kuru üzüm
AA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünün fındık, çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir alımları 31 Aralık'ta sona erecek.

TMO'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl fındık, çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir ürünlerinin piyasalarını düzenlemekle görevlendirilen kurum, uyguladığı politikalarla fiyatların hasat döneminde üretici aleyhine düşmesini ve muhtemel mağduriyetleri önlemeye çalışıyor.

Hasat dönemleri eylül sonunda tamamlanan fındık ile ekimin ilk haftasında tamamlanan kuru üzüm ve incirde piyasa fiyatları üretici ve ihracatçı lehine seyrettiğinden TMO'ya ürün arz edilmiyor.

TMO tarafından söz konusu ürünlerde yapılan alımlar 31 Aralık'ta sona erecek. Bu nedenle, isteyen üreticilerin ürünlerini yıl sonuna kadar kuruma teslim etmeleri gerekiyor.

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