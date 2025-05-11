TOBB İGGK Kısa Film Senaryo Yarışması başlıyor

TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu tarafından, bu yıl ilk kez düzenlenen 'Kısa Film Senaryo Yarışması' ile sinema sektörünün ve genç senaristlerin desteklenmesinin yanı sıra; yeni yeteneklerin keşfedilmesi, hikâye anlatım becerilerinin gelişmesi ve genç senaristlerin profesyonellerle buluşması amaçlanıyor.

TOPLAM 100 BİNTL ÖDÜL VE ORTAK YAPIM FIRSATI

Dereceye giren senaryolara nakdi ve ayni ödüllerin dağıtılacağı yarışmada; birinci senaryoya 50 bin TL, ikinci senaryoya 30 bin TL, üçüncü senaryoya ise 20 bin TL verilecek. Para ödülünün yanı sıra yarışmada ilk üçe giren senaryo sahipleri; profesyonel yapımcılarla buluşturulacak ve projelerinin hayata geçmesi için ortak yapım olanaklarından faydalanabilecek.

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Jüri başkanlığını TÜRSAK Vakfı Başkanı ünlü yapımcı Cemal Okan’ın üstleneceği yarışmanın jürisinde;TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, oyuncu Ayça İnci, senarist ve yönetmen Mustafa Kara, akademisyen Doç. Dr. Nagihan Çakar, genç yönetmen Ali Rıza Bayazıt ile genç senarist Ahmet Melik Sözcüer yer alıyor.

Cemal Okan

Ödüllerin 29 Mayıs’ta AKM Yeşilçam Sineması’nda düzenlenecek tören ile sahiplerini bulacağı yarışma, workshoplar ve söyleşilere de ev sahipliği yapacak.