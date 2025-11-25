TOBB Nefes Kredisi başvuru tarihleri nedir? Nefes Kredisi geri ödeme planı nasıl?
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Nefes Kredisi kapsamında ikinci faz başvuruları sürüyor. Temmuz ayında başlayan ilk uygulamada, 23 bin 515 işletme toplamda 30 milyar TL'lik finansmana erişmişti. Talebin yüksek seyretmesi üzerine yeni dönemde kredi üst sınırının 50 milyar TL'ye yükseltildiği açıklandı. Peki, TOBB Nefes Kredisi'nden kimler yararlanabiliyor, hangi şartlar aranıyor ve geri ödeme planı nasıl işliyor? İşte detaylar
TOBB Nefes Kredisi’nin ikinci aşaması için başvuru süreci sürüyor. Bu kapsamda firmalara en fazla 1,5 milyon TL’ye kadar finansman sağlanıyor. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33 faiz oranıyla, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yüzde 32 faizle kullanılabiliyor. İşte, TOBB Nefes Kredisi hakkında tüm detaylar
TOBB NEFES KREDİSİ İKİNCİ PAKET BAŞVURULARI SÜRÜYOR
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nin ikinci paketine başvurular 19 Kasım 2025 tarihi itibarıyla başladı.
TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Nefes Kredisine TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilir. İşletmeler, başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek.
TOBB NEFES KREDİ ÖDEME PLANI
- Bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek,
- Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak,
- Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde de yüzde 32 faizle kullandırılacak.
KREDİ HACMİ ARTIRILDI
Gelen talep üzerine 25 milyar liralık ikinci TOBB Nefes Kredisi'nin kredi hacmi 50 milyar liraya yükseltildi.