Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOBB Nefes Kredisi başvuru tarihleri nedir, geri ödeme planı nasıl, kaç TL'ye kadar kredi veriliyor, kredi hacmi ne kadar?

        TOBB Nefes Kredisi başvuru tarihleri nedir? Nefes Kredisi geri ödeme planı nasıl?

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Nefes Kredisi kapsamında ikinci faz başvuruları sürüyor. Temmuz ayında başlayan ilk uygulamada, 23 bin 515 işletme toplamda 30 milyar TL'lik finansmana erişmişti. Talebin yüksek seyretmesi üzerine yeni dönemde kredi üst sınırının 50 milyar TL'ye yükseltildiği açıklandı. Peki, TOBB Nefes Kredisi'nden kimler yararlanabiliyor, hangi şartlar aranıyor ve geri ödeme planı nasıl işliyor? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 15:42 Güncelleme: 25.11.2025 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOBB Nefes Kredisi’nin ikinci aşaması için başvuru süreci sürüyor. Bu kapsamda firmalara en fazla 1,5 milyon TL’ye kadar finansman sağlanıyor. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33 faiz oranıyla, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yüzde 32 faizle kullanılabiliyor. İşte, TOBB Nefes Kredisi hakkında tüm detaylar

        2

        TOBB NEFES KREDİSİ İKİNCİ PAKET BAŞVURULARI SÜRÜYOR

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nin ikinci paketine başvurular 19 Kasım 2025 tarihi itibarıyla başladı.

        3

        TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Nefes Kredisine TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilir. İşletmeler, başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek.

        4

        TOBB NEFES KREDİ ÖDEME PLANI

        - Bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek,

        - Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak,

        - Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde de yüzde 32 faizle kullandırılacak.

        5

        KREDİ HACMİ ARTIRILDI

        Gelen talep üzerine 25 milyar liralık ikinci TOBB Nefes Kredisi'nin kredi hacmi 50 milyar liraya yükseltildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt