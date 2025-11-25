TOBB Nefes Kredisi’nin ikinci aşaması için başvuru süreci sürüyor. Bu kapsamda firmalara en fazla 1,5 milyon TL’ye kadar finansman sağlanıyor. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33 faiz oranıyla, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yüzde 32 faizle kullanılabiliyor. İşte, TOBB Nefes Kredisi hakkında tüm detaylar