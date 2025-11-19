Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi TOBB Nefes Kredisi başvuruları başladı! TOBB Nefes Kredisi’nin ikinci pakete kimler başvurabilir, geri ödeme nasıl olacak?

        TOBB Nefes Kredisi başvuruları başladı! Kimler TOBB Nefes Kredisi'ne başvur yapabilir, ödeme planı nasıl?

        TOBB Nefes Kredisi'nin ikinci paket başvuruları başladı. Temmuz ayında sunulan ilk destek kapsamında 23 bin 515 işletme toplam 30 milyar liralık finansmana erişmişti. Artan ilgi nedeniyle, ikinci başvuru döneminde kredi kapasitesinin 50 milyar TL'ye yükseltildiği açıklandı. Peki, kimler TOBB Nefes Kredisi için başvuru yapabilir, şartları ve ödeme planı nasıl? İşte detaylar

        19.11.2025 - 09:51
        TOBB Nefes Kredisi’nin ikinci paketi için başvuru süreci başladı. Program kapsamında işletmeler en fazla 1,5 milyon liralık finansmandan yararlanabilecek. İkinci paket döneminde, toplam kredi hacminin 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarılmasıyla programdan daha fazla işletmenin yararlanması hedefleniyor. İşte, TOBB Nefes Kredisi'ne yönelik tüm detaylar

        TOBB NEFES KREDİSİ İKİNCİ PAKET BAŞVURULARI BAŞLADI

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nin ikinci paketine başvurular 19 Kasım 2025 bugün itibarıyla başladı.

        TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Nefes Kredisine TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilir. İşletmeler, başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek.

        TOBB NEFES KREDİ ÖDEME PLANI

        - Bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek,

        - Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak,

        - Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde de yüzde 32 faizle kullandırılacak.

        KREDİ HACMİ ARTIRILDI

        Gelen talep üzerine 25 milyar liralık ikinci TOBB Nefes Kredisi'nin kredi hacmi 50 milyar liraya yükseltildi.

