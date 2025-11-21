Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi’nde ikinci paket başvuruları devam ediyor. Temmuz ayında devreye alınan ilk etapta, 23 bin 515 işletme toplamda 30 milyar TL tutarında kaynağa ulaşmıştı. Yoğun talep üzerine yeni dönemde kredi limitinin 50 milyar TL’ye çıkarıldığı duyuruldu. Peki, TOBB Nefes Kredisi’ne kimler başvurabilir, hangi koşullar geçerli ve geri ödeme yapısı nasıl ilerliyor? İşte tüm ayrıntılar