TOBB Nefes Kredisi başvuruları sürüyor! TOBB Nefes Kredisi geri ödeme planı nasıl?
TOBB Nefes Kredisi'nin ikinci dönem başvuruları devam ediyor. Bu programla birlikte işletmelere en fazla 1,5 milyon TL tutarında kredi imkânı sunuluyor. İşletmeler krediyi 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde de yüzde 32 faizle alabilecek. İşte, TOBB Nefes Kredisi hakkında detaylar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi’nde ikinci paket başvuruları devam ediyor. Temmuz ayında devreye alınan ilk etapta, 23 bin 515 işletme toplamda 30 milyar TL tutarında kaynağa ulaşmıştı. Yoğun talep üzerine yeni dönemde kredi limitinin 50 milyar TL’ye çıkarıldığı duyuruldu. Peki, TOBB Nefes Kredisi’ne kimler başvurabilir, hangi koşullar geçerli ve geri ödeme yapısı nasıl ilerliyor? İşte tüm ayrıntılar
TOBB NEFES KREDİSİ İKİNCİ PAKET BAŞVURULARI SÜRÜYOR
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nin ikinci paketine başvurular 19 Kasım 2025 tarihi itibarıyla başladı.
TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Nefes Kredisine TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilir. İşletmeler, başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek.
TOBB NEFES KREDİ ÖDEME PLANI
- Bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek,
- Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak,
- Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde de yüzde 32 faizle kullandırılacak.
KREDİ HACMİ ARTIRILDI
Gelen talep üzerine 25 milyar liralık ikinci TOBB Nefes Kredisi'nin kredi hacmi 50 milyar liraya yükseltildi.