17 Aralık 2021'de vizyona girecek olan ve başrolünde Tom Holland'ın yer aldığı Siper-Man 3 (Örümcek Adam 3) filmine sürpriz isimler dahil oldu.

Resmi olarak yapılan açıklamada Jon Watts'ın bir kez daha yönetmen koltuğuna oturacağı filmin oyuncu kadrosuna eski Örümcek Adam Tobey Maguire, Andrew Garfield ve fimdeki partnerleri Kirsten Dunst ile Emma Stone dahil oldu.

Sürpriz gelişmelerden sonra film, en çok beklenen süper kahraman yapımları arasında bir numaraya yerleşti.

Örümcek Adam 3'ün kadrosuna daha önce eklenen isimler de dikkat çekmişti. The Amazing Spider-Man 2 (İnanılmaz Örümcek Adam 2)'de 'Electro' karakterine hayat veren Jamie Foxx ve 2000'lerin başında çekilen orjinal Örümcek adam üçlemesinin 'Octopus'u Alfred Molina'nın Örümcek Adam 3'e dahil olduğu kesinleşmişti. Şimdi ise üç farklı Örümcek Adam film serisinin yıldızını ve partnerlerinin bir arada yer alacağı duyuruldu.

İddialara göre Andrew Garfield kesin olarak anlaşma imzaladı ancak Tobey Maguire henüz görüşme aşamasında.

Ayrıca Doctor Strange ve Benedict Cumberbatch'i de Örümcek Adam 3 filminde Tom Hollan'ın yanında yer alacak. İkili, filmin kötü adamı Electro'nun peşine düşecek. Zendaya ve Jacob Batalon da Spider-Man serisinde yer almaya devam edecek. Holland'lı Spider-Man filmleri üçüncü filmin ardından Marvel ile olan yolculuğuna son verecek.

Sony, kendi Marvel evrenini yaratma aşamasında olduğu için karakter de yoluna Sony ile devam edecek. Yani son kez Örümcek Adam'ı Doctor Strange ile ve eğer görme şansımız olursa başka Marvel Sinematik Evreni karakterleriyle görmüş olacağız.

Sony, Marvel çatısı altında Venom serisini devam ettiriyor. Ayrıca Morbius, Madame Webb gibi birçok karaktere solo film çekileceği biliniyor. Solo filmi çekilecek tüm karakterler Örümcek Adam ile çizgi romanlarda ilişkili. Yani tüm kötülerin birleşeceği bir film görme ihtimalimiz de bulunuyor. Örümcek Adam 3 ise 17 Aralık 2021'de vizyona girecek.