TOFAŞ: 83 - Darüşşafaka Lassa: 90 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda TOFAŞ'ı 90-83 mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda TOFAŞ'ı 90-83 mağlup etti.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Fatih Güler
TOFAŞ: Özgür Cengiz, Winston 18, Prewitt 18, Tolga Geçim 16, Ege Demir 2, O'Brien 11, Sakic 3, Wiley 12, Mustafa Kurtuldum 3
Darüşşafaka Lassa: Tolga Kay, Adams 16, Woodard 15, Rahkman 18, Enes Berkay Taşkıran 6, Can Korkmaz 3, Berk Demir 12, Bora Yaşar, Cartlon 10, Pandi, Muhsin Yaşar 10
1. Periyot: 14-26
Devre: 37-45
3. Periyot: 62-60